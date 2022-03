La famille Espargaró a battu un record personnel au Qatar

Charger le lecteur audio

La fratrie Espargaró a décroché son meilleur résultat en MotoGP lors du Grand Prix du Qatar qui s'est couru le week-end dernier. Ni Pol ni Aleix n'a amélioré sa meilleure performance personnelle dans la catégorie mais pour la première fois, tous deux figuraient dans le top 4 à l'arrivée. Pol Espargaró a longtemps mené la course avant d'être doublé par Enea Bastianini et de faire une erreur qui l'a fait glisser derrière Brad Binder, tandis qu'Aleix Espargaró, sixième en début d'épreuve, a connu la trajectoire inverse en doublant Joan Mir puis Marc Márquez pour se classer au quatrième rang.

Une lutte s'est même dessinée en fin de course. Pol Espargaró aurait apprécié un duel familial, mais il a finalement conservé 0"891 d'avance en franchissant la ligne d'arrivée. "Je priais pour voir mon frère me passer, pour qu'on se livre une belle bagarre !" s'est amusé le pilote Repsol Honda après l'arrivée. "Aujourd'hui, je pense que ça n'était pas le bon jour pour moi car à la fin de la course je me battais sans avoir les bonnes armes. Mes pneus étaient complètement finis donc je n'aurais pu me battre contre personne, à mon avis, et c'était bien qu'il reste à deux secondes."

Tout aussi compétiteur que son frère, Aleix Espargaró aurait lui aussi aimé livrer ce duel, et il était d'ailleurs revenu à 0"418 de la Honda à l'entame du dernier tour, mais un pilotage trop agressif l'a finalement privé de l'opportunité d'une attaque. "J'ai fait de mon mieux, mais malheureusement dans le dernier tour j'ai fait une petite erreur au virage 4", a déploré le #41 au micro du site officiel du MotoGP. "J'étais déjà à la limite. J'ai fait de mon mieux pour fortement me rapprocher."

Carmelo Ezpeleta avec les frères Espargaró

"Je savais que j'étais plus fort que les Honda au virage 15, où j'avais passé Marc, et que je pourrais le passer à cet endroit-là mais Pol avait encore une demi-seconde d'avance sur moi, j'ai pris un gros risque au virage 4 et je me suis loupé. Il m'a manqué deux-trois tours car mon pneu arrière était un peu mieux que le sien, et aussi que celui de Brad Binder, je pense. J'ai perdu trop de temps avec Marc et Joan et c'est ce qui m'a coûté le podium, à mon avis", a expliqué le pilote Aprilia, qui s'est quand même satisfait de voir son frère troisième à l'arrivée : "Je pense en tout cas qu'il a mérité le podium. Il a fait une première partie de course très forte et au final il le mérite."

Au vu du niveau actuel de leurs machines, Aleix et Pol Espargaró semblent avoir des chances de partager un podium dans la catégorie reine cette année, une performance uniquement réalisée par les "Fireball Brothers", Nobuatsu et Takuma Aoki, deuxième et troisième au GP d'Imola 1997.

Les Espargaró se sont déjà battus pour la tête à Silverstone l'an passé, course qui représentait jusque-là leur meilleure performance collective, avec Aleix troisième et Pol cinquième. "Je ne me souviens pas de la dernière fois où deux frères ont fait troisième et quatrième", a commenté le plus jeune des deux. "Mais vu qu'Aleix est rapide avec l'Aprilia et que je peux être rapide avec la Honda, je pense que ça va arriver bientôt que je me batte pour le podium contre mon frère, et c'est chouette !"

Avec Léna Buffa et Charlotte Guerdoux