Favorable au futur règlement, Michelin veut rester en MotoGP

À quelques jours de son Grand Prix le plus populaire de l'ère actuelle, le MotoGP a levé le voile sur le sujet le plus important du championnat tel qu'il se présentera demain. Comme cela était pressenti, le règlement technique qui vaudra à partir de 2027 et lancera un nouveau cycle de cinq ans pour les Grands Prix moto s'appuie sur des changements significatifs, tels que la réduction de la cylindrée, la suppression du holeshot device et la limitation imposée aux dimensions des motos afin de restreindre les éléments aérodynamiques.

Lire aussi : MotoGP Le MotoGP officialise son règlement technique 2027

L'objectif visé par les instances dirigeantes est multiple, mais porte avant toute chose sur la sécurité recherchée en réduisant les performances de machines qui n'ont cessé de repousser les limites au fil des années. Le but est également de favoriser les dépassements, grâce à moins de turbulences, et de mieux impliquer le public, par exemple à travers le partage de données GPS des pilotes à l'issue de chaque séance.

Intéressé par la question des performances, Piero Taramasso s'est dit favorable à ce cadre réglementaire. "Je crois que ce sont des changements qui vont dans la bonne direction, avec une réduction des performances et une orientation plus durable", soutient le responsable deux roues de Michelin Motorsport, interrogé par l'édition italienne de Motorsport.com.

"Je pense en outre que cela pourrait aider à niveler les performances, en favorisant l'arrivée de nouveaux constructeurs. Du point de vue des pneus, nous devrons probablement revoir au moins les gommes, en allant vers des solutions un peu plus tendres, car les motos seront beaucoup moins agressives avec les pneus qu'elles ne le sont aujourd'hui."

Par ailleurs, Michelin envisage d'ores et déjà de prolonger son engagement en MotoGP afin d'être le manufacturier qui accompagnera ce changement réglementaire. Fournisseur unique de pneus en MotoGP depuis 2016, la firme clermontoise se trouve aujourd'hui dans la première année d'un contrat de trois ans, mais compte aller plus loin.

"Notre contrat arrive à échéance en 2026, mais nous sommes en discussion avec la Dorna afin de le prolonger pour 2027 et 2028. Dans cette optique, nous avons participé à des groupes de travail et à des réunions portant sur le nouveau règlement qui entrera en vigueur en 2027", indique Piero Taramasso.