Fermín Aldeguer représente "l'avenir" de Ducati en MotoGP

Au mois de février, Motorsport.com a révélé la signature de Fermín Aldeguer avec Ducati, pour qu'il fasse ses débuts en MotoGP avec l'équipe Pramac en 2025. Le constructeur italien a partiellement confirmé l'information cette semaine, en annonçant l'avoir recruté mais sans préciser pour quelle équipe il roulera. Cette signature a été l'une des premières missions de Mauro Grassilli, nouveau directeur sportif de Ducati, tant Aldeguer était convoité.

"Au moment où j'ai pris ce rôle, j'ai parlé avec Gigi et il a dit que l'avenir pour nous serait Fermín, donc que je devais faire de mon mieux pour que nous l’ayons dans la famille Ducati", a l'Italien, interrogé par le site officiel du MotoGP. "Nous avons actuellement un accord pour deux ans, plus deux autres années, puis nous verrons. L'année prochaine, il sera bien sûr dans notre équipe satellite, pas avec nous, et ensuite nous verrons au bout de deux ans."



Interrogé sur la formation pour laquelle Aldeguer roulera, Grassilli a confirmé la piste Pramac, même si ce n'est pas encore scellé contractuellement : "Ce sera assurément Pramac Racing. Nous avons une option avec eux pour l'avenir, donc s'ils appliquent cette option, ils auront Fermín pour les deux prochaines années."

Aldeguer a vécu un début de saison difficile à Losail en Moto2, où il n'a pris que la 16e place, et il espère que cette annonce lui enlèvera une certaine pression, et lui permettra de consacrer toute son énergie à la conquête du titre.

"Je suis très content de l'annonce de mon arrivée en MotoGP en 2025 mais maintenant, il faut rester concentré sur la catégorie Moto2 parce qu'au Qatar, j'ai un peu ressenti la pression", a reconnu l'Espagnol. "Tout le monde dit que je suis le favori. Je sens que c'est le cas mais je dois bien gérer cette pression. Maintenant, après l'annonce, ma saison débute ici à Portimão, avec une très bonne sensation. Je suis très content de monter en MotoGP avec Ducati."

"Je crois que j'ai signé le contrat il y a deux mois mais on voulait un peu attendre pour faire cette annonce", a-t-il précisé. "J'ai dit qu'il fallait la faire tôt ou tard. On l'a faite et comme ça, je vais pouvoir rester concentré sur le Moto2 et penser à la course, pas à mon avenir."

Bagnaia et Martín impressionnés par Aldeguer

C'est surtout la saison dernière, sa deuxième complète dans la catégorie, que Fermín Aldeguer a marqué les esprits, en remportant les quatre dernières courses au programme. Pecco Bagnaia a été impressionné par sa montée en puissance.

"Je pense que Fermín est l'un des pilotes les plus rapides de la nouvelle génération", a commenté le double champion du MotoGP en conférence de presse. "L'année dernière, il a fait des choses incroyables dans la dernière partie de la saison. Il y a eu une course, l'année dernière, où il m'a beaucoup impressionné en qualifications, c'était Phillip Island."

Fermín Aldeguer a impressionné Pecco Bagnaia au GP d'Australie Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Il avait fait un chrono qui, il y a deux ou trois ans, n'aurait pas été mauvais en MotoGP ! Il l'aurait placé en deuxième ou troisième ligne, c'était incroyable. Je pense que si son entourage et lui arrivent à garder leur calme et à faire en sorte qu'il progresse pas à pas, il pourra faire du très bon boulot, sans pression. Il a le potentiel pour être fort."

"Avant toute chose, félicitations à Fermín, qui est un très bon ami", a renchérit Jorge Martín. "Je suis très content pour lui. Je pense qu'il vit une situation très similaire à celle que j'ai connue, en arrivant chez Pramac et avec une moto d'usine. Je crois qu'il le mérite, il l'a montré à la fin de la saison dernière."

Encore de nombreuses places à attibuer

Aldeguer et Bagnaia, qui a prolongé avec l'équipe d'usine, sont pour le moment les deux seuls pilotes à avoir un contrat pour piloter la Desmosedici en 2025. Grassilli a précisé que la marque n'a "pas encore" pris de décision pour les autres et n'a "pas vraiment" fixé d'échéance.

L'arrivée d'Aldeguer chez Pramac signifie en tout cas que l'équipe se séparera d'au moins l'un de ses deux pilotes actuels. Jorge Martín devrait quitter la structure de Paolo Campinoti, Ducati n'étant plus prêt à payer un salaire aussi élevé à un pilote d'une équipe satellite... ce qui pourrait peut-être lui ouvrir les portes du team officiel, à la place d'Enea Bastianini.

"J'espère que ça veut dire que je serai sur la Ducati rouge !" a confirmé le Madrilène. "Mais il est encore tôt. Pour moi, c'est bien d'attendre. Je pense que je prouverai cette saison que je mérite cette place."

Avec Léna Buffa