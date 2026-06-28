Fermín Aldeguer craint un retour en MotoGP "après l'été"

Fermín Aldeguer est lourdement tombé lors des Essais à Assen, avec plusieurs roulades dans les graviers. L'Espagnol s'est fracturé la vertèbre T7 et souffre de contusions, des blessures auxquelles il faut ajouter les douleurs à la jambe gauche qu'il traîne depuis sa fracture au fémur au mois de janvier, avec des difficultés à marcher en raison d'une vis de 30 cm qui le gêne mais qui, heureusement, n'a pas été touchée lors de la chute de vendredi.

"Malgré tout ce qu'il aurait pu avoir de négatif, ça va au niveau de la douleur, elle est sous contrôle", a expliqué Fermín Aldeguer ce dimanche sur DAZN, diffuseur du MotoGP en Espagne. "Je suis un peu raide, mais c'est normal, il y a des contusions dans tous les muscles, et le problème à la vertèbre limite mes mouvements."

Les différents contacts avec les graviers ont été violents et la blessure aurait pu être beaucoup plus grave : "La chute aurait pu être un gros highside, mais alors que c'était sous contrôle et que je m'attendais à glisser, j'ai été projeté dans les graviers et j'ai commencé à faire des roulés-boulés."

"Tous les impacts ont été au niveau du cou et du dos, et c'est là que je me suis blessé. En revoyant les images, il faut se réjouir que ça ne soit que ça."

Fermín Aldeguer s'est fracturé une vertèbre en tombant à Assen. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aldeguer sera traité à Madrid mais il a décidé de rester à Assen pour la course : "Je suis resté ici parce que tous les médecins et les kinés sont là, ils ont surveillé mes traitements, il était plus compliqué de rentrer hier que d'attendre le vol pour Madrid aujourd'hui. J'ai mon kiné ici et hier nous avons déjà commencé la rééducation".

Aldeguer se prépare à une nouvelle période de convalescence. Sa blessure à la jambe l'avait privé des essais de pré-saison et de la première course de l'année. Il sait déjà qu'il manquera au moins le GP d'Allemagne, la dernière course avant la pause estivale... et peut-être celles qui suivront.

"À partir de maintenant, il faut prendre les choses calmement, revenir quand les médecins le diront, il n'y a pas de délai mais, pour ce type de blessure, il faut au minimum quatre semaines d'arrêt."

"Nous allons donc enchaîner avec les vacances et nous reviendrons après l'été, cela me fera aussi du bien pour la jambe d'avoir plus de repos."