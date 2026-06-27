Vertèbre fracturée pour Fermín Aldeguer, forfait à Assen

Le GP des Pays-Bas s'arrête là pour Fermín Aldeguer. Le pilote Gresini a subi une grosse chute au cours des Essais vendredi, en se retournant plusieurs fois dans les graviers. Il a été évacué au centre médical puis transféré à l'hôpital, avec des douleurs au torse et dans le dos.

Dans la soirée, Gresini a indiqué que son pilote devrait être de nouveau examiné ce matin, sans donner d'information sur le diagnostic. Ce dernier est arrivé avant les EL2 : Fermín est touché au niveau d'une vertèbre et ne pourra pas remonter sur sa Ducati ce week-end.

"Après un examen médical, Fermín Aldeguer a été déclaré inapte par le directeur du centre médical, Ángel Charte", indique l'équipe Gresini. "Il souffre d'une fracture de la vertèbre T7, qui sera évaluée au cours des prochains jours."

Pour le moment, la durée de la convalescence de Fermín Aldeguer reste à définir. Il ne reste qu'une seule épreuve avant la pause estivale, dans deux semaines au Sachsenring.

Fermín Aldeguer a dû être évacué par civière après sa chute. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Depuis une chute lors d'un entraînement sur un Ducati Panigale V2 modifiée en début d'année, Aldeguer doit en plus composer avec une jambe gauche affaiblie. Il s'est fracturé le fémur, ce qui lui a fait manquer les essais de pré-saison et le premier Grand Prix de l'année, et il a encore du mal à marcher correctement.

Álex Márquez reçoit le feu vert

Aldeguer n'est pas le seul pilote qui devaient être examiné ce samedi. Son coéquipier Álex Márquez est tombé dans le même virage que lui à la fin des Essais.

Il a subi un choc au niveau de l'épaule droite, celle qui a subi une fracture de la clavicule à Barcelone le mois dernier, mais les examens n'ont pas révélé de fracture. Gresini a indiqué sur Instagram que son pilote avait été déclaré apte ce samedi matin

"En dehors de la chute, c'était une journée positive", expliquait Álex Márquez vendredi soir. "J'essayais d'attaquer et j'ai fait une erreur avec la moto, ce qui m'a envoyé dans les airs. Heureusement, je vais bien, quelques égratignures mais tout va bien. La clavicule va bien, maintenant je verrai comment je me sens demain matin."