Fermín Aldeguer s'est fracturé la main lors de sa chute
Fermín Aldeguer s'est blessé à la main droite en chutant au GP d'Indonésie. Le pilote Gresini sera opéré dans les prochains jours.
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Les visites à Mandalika ne se ressemblent pas pour Fermín Aldeguer. Il y a un an, l'Espagnol a décroché ce qui reste son unique succès en MotoGP sur cette piste alors que ce dimanche, il quitte le circuit avec une blessure.
Aldeguer est tombé en début de course, alors qu'il occupait la quatrième place. Les premiers examens après cette chute ont révélé une fracture à la main droite, pour laquelle il va devoir être opéré dans les prochains jours.
Le GP d'Indonésie a été particulièrement éprouvant pour les pilotes, entre la chaleur, que Marc Márquez a difficilement encaissée samedi, et une faible adhérence à l'origine de nombreuses chutes.
Raúl Fernández s'est fracturé deux doigts après avoir été percuté par Marco Bezzecchi au départ du sprint. Toprak Razgatlioglu a de son côté souffert d'une luxation de l'épaule droite en raison d'une chute samedi matin. Fabio Quartararo était également diminué après s'être retourné plusieurs fois dans les graviers vendredi. Le Français a d'ailleurs critiqué la configuration des bacs à graviers sur ce circuit.
Aleix Espargaró a quant à lui déclaré forfait, principalement en raison d'une condition physique encore limitée après sa blessure du printemps, et pour se ménager avant un test à Sepang dans quelques jours.
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