MotoGP

Fermín Aldeguer a été opéré à la main

Pour la troisième fois cette saison, Fermín Aldeguer a subi une intervention chirurgicale. On ignore pour le moment quelle sera la durée de sa convalescence.

Léna Buffa

Publié: 14 oct. 2026, 06:28

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Photo de : Qian Jun / MB Media via Getty Images

Fermín Aldeguer a été opéré mardi à Barcelone. Cette intervention fait suite à sa chute en tout début de course, dimanche lors du Grand Prix d'Indonésie MotoGP à Mandalika. Le pilote Gresini avait perdu le contrôle de sa Ducati à la fin du deuxième tour, alors qu'il occupait la quatrième place.

Cette quatrième chute en l'espace de trois jours lui a valu de se fracturer la base du premier métacarpien de la main droite. La nécessité d'une intervention chirurgicale avait immédiatement été confirmée par son équipe, sur la base du diagnostic posé par le Dr Ángel Charte, médecin en chef du MotoGP.

L'intervention a donc eu lieu comme prévu ce mardi, et elle s'est bien passée selon ce qu'a indiqué le pilote sur ses réseaux sociaux.

On ignore pour le moment quelle sera la durée de la convalescence de Fermín Aldeguer. Le championnat se rendra en Australie la semaine prochaine, avant d'enchaîner sans pause avec la Malaisie et le Qatar. Deux derniers Grands Prix sont ensuite prévus en Europe à la fin du mois de novembre.

Cette blessure est la troisième de Fermín Aldeguer cette année. Victime d'une fracture du fémur à l'entraînement au mois de janvier, il a manqué les essais d'avant-saison puis le premier Grand Prix, pour ne lancer son championnat qu'au Brésil.

Malgré son retour à la compétition, il a longtemps traîné des difficultés avec sa jambe blessée, ce qui a nécessité une nouvelle intervention il y a trois semaines afin de faciliter sa guérison complète. Entre-temps, le pilote espagnol a aussi subi une fracture de vertèbre à Assen, ce qui lui a imposé un arrêt de deux mois.

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