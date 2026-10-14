MotoGP
Fermín Aldeguer a été opéré à la main
Pour la troisième fois cette saison, Fermín Aldeguer a subi une intervention chirurgicale. On ignore pour le moment quelle sera la durée de sa convalescence.
Léna Buffa
Publié: 14 oct. 2026, 06:28
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Ajouter comme source privilégiée
Photo de : Qian Jun / MB Media via Getty Images
Fermín Aldeguer a été opéré mardi à Barcelone. Cette intervention fait suite à sa chute en tout début de course, dimanche lors du Grand Prix d'Indonésie MotoGP à Mandalika. Le pilote Gresini avait perdu le contrôle de sa Ducati à la fin du deuxième tour, alors qu'il occupait la quatrième place.
Cette quatrième chute en l'espace de trois jours lui a valu de se fracturer la base du premier métacarpien de la main droite. La nécessité d'une intervention chirurgicale avait immédiatement été confirmée par son équipe, sur la base du diagnostic posé par le Dr Ángel Charte, médecin en chef du MotoGP.
L'intervention a donc eu lieu comme prévu ce mardi, et elle s'est bien passée selon ce qu'a indiqué le pilote sur ses réseaux sociaux.
On ignore pour le moment quelle sera la durée de la convalescence de Fermín Aldeguer. Le championnat se rendra en Australie la semaine prochaine, avant d'enchaîner sans pause avec la Malaisie et le Qatar. Deux derniers Grands Prix sont ensuite prévus en Europe à la fin du mois de novembre.
Cette blessure est la troisième de Fermín Aldeguer cette année. Victime d'une fracture du fémur à l'entraînement au mois de janvier, il a manqué les essais d'avant-saison puis le premier Grand Prix, pour ne lancer son championnat qu'au Brésil.
Malgré son retour à la compétition, il a longtemps traîné des difficultés avec sa jambe blessée, ce qui a nécessité une nouvelle intervention il y a trois semaines afin de faciliter sa guérison complète. Entre-temps, le pilote espagnol a aussi subi une fracture de vertèbre à Assen, ce qui lui a imposé un arrêt de deux mois.
Votre avis nous intéresse !
Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?
Répondez à notre enquête en 5 minutes.
- L'équipe Motorsport.com
Lire et poster des commentaires
Lire aussi :
Partager ou sauvegarder cet article
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Article précédent La solution d'Acosta pour mettre fin aux courses dictées par la pression des pneus
Meilleurs commentaires
Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?
Voir plus & commenter
Plus de
Léna Buffa
Championnat - Finalement rien ne change entre Martín et Márquez
MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
2 j
Championnat - Finalement rien ne change entre Martín et Márquez
Razgatlioglu pénalisé : nouvelle grille de départ à Mandalika
MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
3 j
Razgatlioglu pénalisé : nouvelle grille de départ à Mandalika
Championnat - Márquez prend les commandes et quelques points d'avance
MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
3 j
Championnat - Márquez prend les commandes et quelques points d'avance
Plus de
Fermín Aldeguer
Fermín Aldeguer s'est fracturé la main lors de sa chute
MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
2 j
Fermín Aldeguer s'est fracturé la main lors de sa chute
Aldeguer s'est fait opérer pour accélérer la guérison de sa jambe
MotoGP
MotoGP 20 j
Aldeguer s'est fait opérer pour accélérer la guérison de sa jambe
Pas vu à la TV : pourquoi Aldeguer a été pénalisé au Red Bull Ring
MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
22 j
Pas vu à la TV : pourquoi Aldeguer a été pénalisé au Red Bull Ring
Plus de
Gresini Racing
GP du Qatar toujours maintenu : les pilotes se sont résignés
MotoGP
MotoGP
GP du Qatar
4 j
GP du Qatar toujours maintenu : les pilotes se sont résignés
Deux erreurs "inacceptables" pour Álex Márquez dans un GP du Japon catastrophique
MotoGP
MotoGP
GP du Japon
7 j
Deux erreurs "inacceptables" pour Álex Márquez dans un GP du Japon catastrophique
Álex Márquez pénalisé après l'accrochage du premier tour
MotoGP
MotoGP
GP du Japon
10 j
Álex Márquez pénalisé après l'accrochage du premier tour
Dernières actus
Fermín Aldeguer a été opéré à la main
MotoGP
MGP MotoGP 7 min
Fermín Aldeguer a été opéré à la main
Fourmaux confiant pour son avenir en WRC : "Vous allez me voir"
WRC
WRC WRC 14 h
Fourmaux confiant pour son avenir en WRC : "Vous allez me voir"
La solution d'Acosta pour mettre fin aux courses dictées par la pression des pneus
MotoGP
MGP MotoGP 15 h
La solution d'Acosta pour mettre fin aux courses dictées par la pression des pneus
Le facteur caché qui donne de l'espoir à Verstappen et Red Bull pour 2027
Formule 1
F1 Formule 1
GP de Singapour
16 h
Le facteur caché qui donne de l'espoir à Verstappen et Red Bull pour 2027
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Vous avez deux options :
- Abonnez-vous.
- Désactivez votre bloqueur de publicité.
Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici
Votre bloqueur de publicité est désactivé ?
Rechargez la page.
Gérer les alertes
S'inscrire