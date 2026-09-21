Pas vu à la TV : pourquoi Aldeguer a été pénalisé au Red Bull Ring
Fermín Aldeguer a été tardivement jugé coupable d'un contact avec Álex Márquez dans le premier tour au GP d'Autriche, et que les deux pilotes ont minimisé. Il a reçu une pénalité qui lui a fait perdre une place.
Les plus belles photos du GP d'Autriche MotoGP
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Fermín Aldeguer a reçu une pénalité de trois secondes après l'arrivée du GP d'Autriche, ce qui l'a fait passer de la septième à la huitième place et a profité à Pecco Bagnaia. Il s'agissait de la conversion en temps d'un long-lap, non effectué pendant la course puisque la décision des commissaires de course est tombée juste après l'arrivée.
Aldeguer a tardivement été jugé coupable d'un contact avec Álex Márquez dans le premier tour. La séquence n'a pas été diffusée mais les commissaires de course ont reproché à Aldeguer "un dépassement et un contact avec un pilote n'ayant pas mené à une chute mais ayant causé un préjudice" à son coéquipier.
La manœuvre s'est déroulée au virage 6. Dans un groupe très dense, Fermín Aldeguer a redressé sa moto pour éviter Fabio Quartararo et c'est ce qui a mené à l'accrochage avec Álex Márquez, qui a dû passer hors de la piste. Aldeguer estime que le contact était très léger et a préféré minimiser l'incident.
"Dans le premier tour, j'essayais de récupérer ma place", a expliqué Aldeguer face aux médias de la presse écrite, dont Motorsport.com. "Diggia a essayé de doubler Quartararo, ils sont sortis un peu large. J'ai aussi essayé de doubler Álex et je suis arrivé vers Quartararo avec beaucoup de vitesse."
"J'ai un peu redressé la moto et on a eu un petit contact, pas très fort. Il a perdu plus de places que moi. Je suis resté là, mais ce n'était rien. Je pense qu'on a déjà vu des dépassements plus à la limite."
Álex Márquez a perdu huit places dans le premier tour au Red Bull Ring.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Álex Márquez a lui aussi dédramatisé l'incident. Il a vécu un premier tour chaotique, en perdant un total de huit positions, et la manœuvre d'Aldeguer l'a obligé à passer dans le bac à graviers.
"Il y avait beaucoup de monde", a expliqué Márquez. "Il m'a doublé mais il y avait Fabio [devant]. On a eu un contact et je suis passé dans les graviers, rien de plus. C'est comme ça. C'est dommage que ce soit arrivé entre coéquipiers, mais dans le premier tour, tout le monde veut remonter."
Après cet incident, Aldeguer était neuvième et il a pu grimper jusqu'à la cinquième place, en profitant des soucis de freins de Marc Márquez. Ce dernier a repris l'avantage et Brad Binder l'a doublé en fin de course. Álex Márquez, seulement 14e à la fin du premier tour, a quant à lui tenté de remonter dans le classement mais il est tombé dans un duel avec Raúl Fernández et a dû abandonner.
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