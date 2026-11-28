MotoGP GP de Valence
Aldeguer : "Le départ de Márquez m'ouvre une porte"
Fermín Aldeguer assure que la retraite de Marc Márquez ne l'a pas totalement surpris et que son départ représente une occasion de prendre sa place au sein de l'équipe officielle Ducati en MotoGP.
Germán Garcia Casanova
Publié: 28 nov. 2026, 07:36
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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Fermín Aldeguer pourrait être le grand gagnant de la décision choc prise par Marc Márquez de quitter le MotoGP, annoncée vendredi. Il figure en effet parmi les principaux candidats pour prendre sa place au sein de l'équipe officielle Ducati.
Le décuple champion du monde a été diminué par des problèmes physiques et des épisodes de diplopie, réapparus à deux reprises après sa nouvelle blessure à l'épaule en Indonésie la saison dernière. Son départ laisse surtout vacant le guidon le plus convoité de la grille, qu'il devait occuper aux côtés de Pedro Acosta en 2027.
Selon les informations de Motorsport.com, Ducati devrait se tourner vers l'un des pilotes de ses équipes satellites pour combler le vide laissé par Márquez. Aldeguer serait le premier choix du constructeur de Borgo Panigale.
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La première question posée à Aldeguer lorsqu'il est descendu de sa moto vendredi concernait ses chances de faire équipe avec Acosta la saison prochaine : "Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai un contrat et que mon objectif ce week-end est de faire du bon travail. Pour le reste, cela dépend des autres."
Interrogé sur le fait de savoir s'il s'attendait à voir Márquez prendre sa retraite, il a expliqué : "Cela m'a surpris. Est-ce que je m'y attendais ? Un peu. Après tout, nous nous voyons de temps en temps et nous discutons à l'occasion. Et, évidemment, on voit bien qu'il a souffert physiquement tout au long de la saison."
"Je pense que l'année prochaine aurait représenté l'un des plus grands défis qu'il aurait pu se fixer, avec une nouvelle moto et de nouveaux pneus. Pour relever ce défi, comme j'en avais déjà discuté avec lui, il faut repousser les limites, chuter, et même risquer de se blesser. Je ne pense pas qu'il soit encore à ce stade de sa carrière, prêt à traverser tout cela. C'est la meilleure manière de prendre sa retraite : en tant que champion du monde."
Fermín Aldeguer et Marc Márquez.
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Lorsqu'on lui a demandé si la retraite de Márquez pesait davantage dans son esprit que la perspective de rejoindre l'équipe officielle Ducati, il a répondu : "Le départ de Marc m'ouvre une porte pour continuer à progresser et me donne la possibilité de les rejoindre."
"Mais ce milieu est très individualiste : je dois penser à moi et, si j'ai une occasion de grandir au sein de la marque, je préfère la saisir. Pouvoir me battre contre Marc au cours de ces deux dernières années a été un honneur."
Aldeguer a terminé huitième vendredi lors des Essais du Grand Prix de Valence. Interrogé sur ses objectifs pour le week-end, il a répondu : "Au vu de nos performances aujourd'hui, nous ne sommes pas si loin des autres. Au final, nous sommes à un dixième et demi, presque deux, de la deuxième place. Et nous sommes huitièmes."
"L'écart avec Marc est un peu plus important, mais nous avons son chrono de référence. Nous allons essayer d'apprendre autant que possible, de reproduire ce qu'il fait et, demain, en fonction de notre position sur la grille, nous pourrons nous fixer un objectif clair en matière de résultat. Mais une place dans le top 5 serait déjà un bon résultat."
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