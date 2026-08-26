VR46 confirme le recrutement de Fermín Aldeguer pour 2 ans

Le plateau 2027 du MotoGP se complète un peu plus. Attendu depuis plusieurs mois, le transfert de Fermín Aldeguer d'une équipe satellite de Ducati à l'autre est désormais officiel : l'Espagnol, présent chez Gresini depuis ses débuts la saison passée, rejoindra VR46 la saison prochaine.

Aldeguer intégrera ainsi une équipe à laquelle il a déjà failli s'associer par le passé. Fin 2023, quand Luca Marini a quitté VR46 pour Honda, la structure détenue par Valentino Rossi avait songé à lui, alors qu'il empilait les succès en Moto2. L'équipe avait finalement jeté son dévolu sur Fabio Di Giannantonio et l'Espagnol a passé une année de plus en Moto2.

Au début de l'année 2024, Aldeguer s'est engagé avec Ducati, avec un contrat pour deux saisons fermes et deux de plus en option. Le constructeur l'a alors fait débuter chez Gresini en 2024, avant d'activer en mars dernier la clause liant les deux parties pour acter sa présence sur une moto de la marque jusqu'à fin 2028. Alors que l'association entre Ducati et Gresini était incertaine à cette époque, il a vite été décidé qu'Aldeguer passerait chez VR46, partenaire principal du constructeur, pour la saison 2027.

"Je suis très heureux de franchir cette étape dans ma carrière en MotoGP avec le Pertamina Enduro VR46 Racing Team", déclare le pilote espagnol. "Signer avec l'équipe de Valentino est incroyable. Il a toujours été l'une de mes idoles et un modèle pour moi. Je pense que sa présence au sein de l'équipe m'aidera à progresser en tant que pilote grâce à ses précieux conseils."

"Le VR46 Racing Team est l'équipe soutenue par l'usine Ducati, une formation extrêmement professionnelle, et je suis très heureux de courir avec eux. Avec l'entrée en vigueur du nouveau règlement en 2027, mon objectif sera de m'adapter aux nouveaux pneus, mais aussi à la nouvelle moto. Disposer de la Ducati d'usine va énormément m'aider en termes de développement tout au long de la saison."

"C'est une année où nous viserons à être réguliers, à éviter les erreurs et à passer le plus de temps possible sur la moto pour recueillir des informations. Je suis certain de travailler extrêmement bien avec l'ensemble de l'équipe et les ingénieurs Ducati. Nous serons en mesure de faire du bon travail et nous chercherons à terminer régulièrement dans le top 5. Je ne peux pas conclure sans remercier toute l'équipe Gresini Racing ainsi que Nadia [Padovani], qui m'ont aidé à progresser et m'ont permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui."

Tandis qu'Alessio Salucci, directeur de l'équipe VR46 salue "un jeune pilote qui a démontré un immense talent dès ses débuts en MotoGP", le team manager Pablo Nieto insiste sur la solidité de son profil : "Bien qu'il soit très jeune, il s'est révélé très mûr et capable de rivaliser en MotoGP, un championnat très exigeant. Il n'est pas du tout facile de s'imposer dans la catégorie reine, et il y est parvenu dès sa première année. Nous lui faisons entièrement confiance, car nous savons qu'il a le potentiel pour se battre pour tout ce qu'il souhaite. En tant qu'équipe, nous serons prêts à le soutenir à tous les niveaux et à faciliter autant que possible son parcours."

Deux ans chez VR46 avec le statut de pilote d'usine

Titré en championnat d'Europe Moto2 en 2021, Fermín Aldeguer a disputé ses premières courses mondiales dans cette catégorie la même année, tout en roulant également en MotoE. Il s'est concentré sur le Moto2 en 2022 et s'est classé troisième de la catégorie l'année suivante, en concluant la saison en fanfare avec quatre victoires consécutives. Sa campagne 2024 s'est révélée plus difficile, ponctuée par la cinquième place du championnat.

Passé en MotoGP l'an passé, il s'est vite affirmé comme le meilleur débutant du championnat et a goûté à la victoire pour la première fois au GP d'Indonésie. Depuis le mois de janvier, ce qui devait être l'année de la confirmation s'est toutefois transformé en saison éprouvante pour l'Espagnol, qui reste à ce jour le plus jeune de la grille du haut de ses 21 ans.

Aldeguer s'est en effet fracturé le fémur de la jambe gauche à l'entraînement, manquant dans la foulée les tests hivernaux et la première course de la saison. Il avait encore de grandes difficultés à marcher lorsqu'il a fait son retour, mais a néanmoins décroché un podium à Barcelone. Le pilote Gresini s'est de nouveau blessé à Assen, touché cette fois à la vertèbre T7. Absent depuis trois Grands Prix, il vise un retour au GP d'Aragón ce week-end.

Fermin Aldeguer, avec Alessio Salucci et Pablo Nieto Photo de : Media VR46

Pour les deux saisons à venir, Ducati fournira à Aldeguer une machine d'usine, ce qui lui garantit en théorie le même traitement que Marc Márquez et Pedro Acosta, qui évolueront dans l'équipe officielle. Avec le changement de règlement, des motos totalement nouvelles seront lancées en 2027 et tous les pilotes partiront sur un pied d'égalité, néanmoins ceux disposant d'un contrat d'usine recevront les évolutions en premier.

"Depuis son arrivée en MotoGP, il a fait preuve d'un talent extraordinaire, d'une grande capacité d'apprentissage et d'une détermination qui nous a immédiatement impressionnés", salue Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse.

"C'est encore un très jeune pilote, mais son potentiel est énorme et nous sommes convaincus qu'il a encore une grande marge de progression. C'est pourquoi nous avons décidé d'investir davantage en lui, réaffirmant ainsi notre confiance dans un projet clairement tourné vers l'avenir."

"Nous pensons que le Pertamina Enduro VR46 Racing Team représente l'environnement idéal pour qu'il poursuive son développement. Ces dernières années, l'équipe a démontré qu'elle savait tirer le meilleur parti des jeunes talents et qu'elle constituait une formation véritablement compétitive au sein du championnat. Nous sommes certains que Fermín y trouvera tout ce dont il a besoin pour continuer à progresser et franchir des étapes importantes. Chez Ducati, nous croyons fermement en son potentiel."

VR46 doit encore confirmer l'identité du coéquipier de Fermín Aldeguer pour 2027, mais devrait recruter le pilote qui domine le WorldSBK cette année, Nicolò Bulega, soutenu par Ducati. Franco Morbidelli est donc sur le départ, avec une potentielle arrivée en Superbike dans l'équipe que quittera Bulega. Fabio Di Giannantonio a quant à lui déjà été confirmé par KTM en MotoGP.