Fernández assume sa chute mais pointe le mauvais départ de l'Aprilia

Après avoir manqué de peu la pole position du GP de Grande-Bretagne lors de qualifications légèrement décevantes, Raúl Fernández a vécu un sprint tout aussi frustrant à Silverstone.

Alors qu'il figurait parmi les favoris pour la victoire au vu de son rythme affiché en longs relais, le pilote Trackhouse a pris un mauvais envol et rétrogradé de la deuxième à la sixième place dès le premier tour, avant de partir définitivement à la faute quelques boucles plus tard.

L'Espagnol n'a pas cherché d'excuse après son erreur et a immédiatement reconnu sa responsabilité. Derrière Marco Bezzecchi, Fernández a tenté de préparer un dépassement, mais s'est montré trop agressif et a perdu le contrôle de son Aprilia.

"La chute est à 100% de ma faute", a-t-il reconnu après l'épreuve. "J'étais derrière Marco et, dans un virage à gauche, j'ai vu qu'il avait quelques difficultés. Il n'était pas sur la bonne trajectoire, donc j'ai décidé de préparer un peu mieux le virage 5."

"Dans le virage 4, j'ai élargi davantage ma trajectoire et j'ai été un peu plus agressif à l'entrée, puis j'ai chuté. J'assume totalement cette erreur, parce que c'était ma faute."

Raul Fernandez (Trackhouse Racing) Photo de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Si Raúl Fernández assume pleinement sa chute, il estime toutefois que celle-ci est en partie la conséquence de son départ raté. Selon lui, ce mauvais envol serait lié à un léger problème avec l'embrayage de son Aprilia, qu'il avait déjà identifié avant le sprint.

"Je pense que la situation dans laquelle je me suis retrouvé était la conséquence d'un très mauvais départ", a-t-il expliqué. "Pour moi, nous devons garder notre calme. Nous devons comprendre ce qui se passe au départ. Pour une raison ou une autre, je ne me sens pas vraiment bien avec l'embrayage depuis ce matin."

"Nous devons donc comprendre pourquoi nous avons été si lents, surtout pendant le sprint. Nos données étaient plutôt bonnes et, sur le sprint, c'était assez catastrophique. Il faut comprendre pourquoi, car j'ai senti des vibrations au moment où j'ai relâché l'embrayage."

"Pour moi, c'est ce qui a été déterminant dans le sprint. Après ça, j'assume mon erreur. Je sais que j'ai fait une faute."

Pas d'impatience derrière sa chute

Fernández a également rejeté l'idée selon laquelle il aurait voulu remonter trop rapidement après son mauvais départ et que son impatience l'aurait poussé à commettre une erreur. À ses yeux, il avait simplement tenté de profiter d'une opportunité pour revenir dans le groupe de tête, sans prendre de risques inconsidérés.

"Pour être honnête, je ne pense pas [avoir été trop impatient]", confiait-il. "À ce moment-là, je me suis dit : 'OK, ce que j'ai actuellement, c'est une place dans le top 6. Si je peux dépasser certains pilotes, je vais essayer. Sinon, je reste calme.'"

Cette chute est d'autant plus frustrante que Fernández disposait d'un rythme suffisamment solide pour viser un bon résultat à Silverstone alors qu'il tente de remonter au championnat : "L'important aujourd'hui était de prendre des points. Et c'est pour cela que je suis extrêmement déçu de moi-même. Je n'ai pas atteint l'objectif que nous nous étions fixé."

"J'ai essayé de revenir parce que je sais que mon rythme est plutôt bon ici. La moto fonctionne bien, comme vous avez pu le voir aujourd'hui. Mais il n'y a rien d'autre à dire. Je suis désolé pour l'équipe et, demain, nous aurons une nouvelle chance."