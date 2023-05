Surprenant quatrième, Fernández "commence à avoir des sensations"

Augusto Fernández a décroché le meilleur résultat de sa jeune carrière en MotoGP au Mans. Souvent bien placé au début du week-end, le pilote Tech3 a eu des difficultés à concrétiser samedi, même s'il a réussi à s'extirper de la Q1 pour la première fois pour finalement se qualifier au 12e rang. À terre en course après avoir choisi un pneu medium à l'avant qui ne lui convenait pas, encore parti à la faute au cours du warm-up, il a finalement opté pour le tendre, avec lequel il était plus à son aise, pour la course principale, avec le risque qu'il soit difficile à gérer en fin de course.

Fernández n'a finalement rencontré aucun problème majeur. Il a intégré le top 10 dès le premier tour et a tiré profit des chutes devant lui pour voir l'arrivée au pied du podium, alors qu'il n'avait jamais fait mieux qu'une dixième place jusque-là. Cette quatrième place est selon lui le fruit de son choix de pneus et il se réjouit d'avoir su se faire confiance, ce qui marque un cap depuis ses débuts.

"Je suis très content", a déclaré l'Espagnol. "Après les qualifications, c'était une bonne journée. Je suis tombé pendant le sprint, [pendant le warm-up] j'ai eu une nouvelle chute donc ce n'était pas facile, j'ai perdu un peu de confiance."

"J'ai pris un risque avec le pneu avant. [Samedi] c'était une erreur de prendre le medium donc je me suis dit 'Je choisis le tendre en essayant de le gérer la fin, et si j'ai du mal à la fin j'essaierai de survivre'. Je préférais les sensations du tendre donc j'ai fait le pari. J'ai retrouvé mes sensations, j'ai pu prendre un bon départ et rester dans le groupe toute la course ! J'ai juste attaqué, je me sentais bien, je suis resté là et j'ai réussi à rouler à un bon rythme."

Fernández estime que ce week-end lui a permis de franchir un cap puisque pour la première fois, il s'est senti capable de véritablement analyser le comportement de la moto : "Je commence à avoir des sensations avec cette moto. Jusqu'à présent, mes sensations étaient mitigées. Je pouvais être performant ou pas, je n'avais pas mes propres sensations et mes propres idées sur tout."

"Ce week-end a été le premier dans lequel où j'ai commencé à 'sentir' la moto, à savoir comment être rapide. [Samedi], j'avais peur de suivre mes sensations [dans le choix de pneu à l'avant] et [dimanche], je me suis dit 'Après deux chutes, je prends le tendre'. Je me sentais bien avec et ça a été payant. Pour l'avenir, ça sera bien de suivre mon instinct."

Augusto Fernández

En fin d'épreuve, l'unique débutant du plateau a également su se défendre face à Aleix Espargaró, qui a tenté plusieurs fois de le doubler : "Je pense qu'Aleix avait le dur donc il revenait vite, mais comme je le disais, je savais que j'allais souffrir. Ce n'est pas comme [samedi], où ce n'était pas bon, pas mauvais, mais je suis juste tombé. [Dimanche], je savais que je devais un peu ralentir, modifier un peu mes trajectoires parce que l'avant était un peu à la limite, mais je pouvais le percevoir."

"La dégradation du tendre est en milieu de courbe, mais on peut encore freiner fort", a détaillé Fernández. "Donc j'ai freiné fort et j'ai essayé de fermer les portes. Il m'a doublé au freinage mais je freinais très fort, donc il est sorti large et je suis repassé devant. C'était ça à chaque fois."

Ce très bon week-end dans la Sarthe pourrait marquer un tournant pour Augusto Fernández, qui préfère néanmoins rester prudent pour les prochaines courses : "Je pense qu'on a au moins fait de petits progrès. Je ne veux pas dire que ça sera pour toute la saison parce que c'est le premier week-end où j'ai été bon. Il est trop tôt tout pour le dire. On a changé des choses dans l'ergonomie, je suis plus à l'aise sur la moto. Ce n'est pas comme s'ils avaient amené de nouvelles pièces, je me sens un peu mieux dans le pilotage de la moto et je pense que ça sera bon pour les autres pistes. Je l'espère !"

Le résultat décroché dimanche pourrait également jouer en faveur d'Augusto Fernández pour la saison 2024, face à un Pedro Acosta qui piaffe d'impatience pour rejoindre le MotoGP mais dont la course en Moto2 s'est conclue sur une chute au mans. Le Champion en titre de la catégorie intermédiaire ne veut pas se placer en opposition avec Acosta.

"Il faut demander à d'autres personnes, pas à moi !" a confié Fernández. "Je suis content parce que je suis quatrième en MotoGP à la cinquième course de la saison. Je me suis concentré sur mon travail et j'en veux plus. Je ne veux pas être quatrième, je suis ici pour gagner donc je me concentre sur mon travail."