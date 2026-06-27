Fernández d'un forfait quasi certain à un sprint tout en contrôle

Il y a une semaine à peine, Raúl Fernández vivait le week-end le plus éprouvant de sa carrière. En arrivant à Brno le mercredi, le pilote Trackhouse a fait une crise d'appendicite et a été hospitalisé jusqu'au lendemain. En attendant de savoir s'il allait être opéré, il ne pouvait ni s'alimenter ni boire. Il a finalement échappé à l'intervention mais était très diminué en piste.

Les douleurs ont disparu ces derniers jours et Fernández est arrivé revigoré au GP des Pays-Bas, en confiant même jeudi qu'il venait enchaîner deux nuits de dix heures. Ce regain de forme physique s'est concrétisé en piste.

Fernández a été le plus rapide des qualifications mais a vu son chrono annulé pour un dépassement des limites de piste. Finalement quatrième sur la grille du sprint, il a profité d'une erreur de Marco Bezzecchi dans le premier tour, avant de doubler Ai Ogura dans la deuxième boucle et Jorge Martín dans la troisième.

Alors leader, Fernández a creusé un petit écart et contrôlé jusqu'à l'arrivée pour s'offrir sa deuxième victoire dans un sprint après celle du Mugello. Pouvait-il imaginer un tel succès il y a dix jours, quand les symptômes de sa crise d'appendicite sont apparus ? "Sincèrement, non", a reconnu Fernández.

"Mercredi dernier, je pensais être opéré. Quand ils m'ont parlé d'opération, on pensait à manquer les courses du week-end dernier et celles-ci. On se disait que je ne pourrais pas vraiment être ici."

Raúl Fernández a contrôlé le sprint au GP des Pays-Bas. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Mais Fernández a vite oublié la douleur et ce samedi a débuté sur la frustration de voir son chrono annulé : "Ce matin, j'étais en colère après ce qu'il s'est passé en qualifications. J'ai l'impression qu'ils rendent notre championnat très ennuyeux parfois. Si j'ai fait une erreur, j'en accepte les conséquences mais je n'étais pas vraiment d'accord."

J'ai utilisé cette mauvaise énergie, ou cette colère, pour tout assembler dans le sprint.

Fernández était d'autant plus motivé pour le sprint, qu'il a remporté devant son coéquipier, Ai Ogura, ce qui a permis à Trackhouse de réaliser un doublé : "J'ai utilisé cette mauvaise énergie, ou cette colère, pour tout assembler dans le sprint. Je suis très content parce que comme je l'ai dit le week-end dernier, on travaille très bien. Je suis très content de notre travail."

"Pour l'équipe et moi, c'est très important d'être dans cette position. C'est la première fois que l'équipe fait un doublé. On travaille très bien. Je me suis débarrassé de cette mauvaise énergie que j'avais après les qualifications, pour tout assembler dans le sprint. On a fait un bon travail."

Ogura déçu de son sprint… mais ambitieux pour la course

Ai Ogura était moins satisfait après l'arrivée. Depuis la deuxième place sur la grille, le Japonais a pris la tête au départ mais il a ouvert sa trajectoire au virage 5, ce qui a permis à Jorge Martín de repasser devant lui. Ogura a ensuite été doublé par Raúl Fernández et a repris l'avantage sur Martín à mi-course. Il s'est rapproché du leader mais a dû se contenter de la deuxième place.

"Avant tout, je suis super content pour l'équipe", a déclaré Ogura au site officiel du MotoGP. "C'est le premier doublé de Trackhouse. C'est super cool. Ça aurait pu être mieux de mon côté mais pas pour l'équipe. Une bonne journée pour nous."

Une deuxième place pas vraiment satisfaisante pour Ai Ogura dans le sprint d'Assen. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"J'ai perdu cette course dans les deux ou trois premiers tours", a-t-il ajouté. "Deux pilotes m'ont doublé, j'ai essayé de récupérer ma place et une fois deuxième, j'ai commencé à revenir sur Raúl mais il fait un bon rythme. J'ai un peu pu réduire l'écart mais il avait une avance suffisante pour rester premier. Demain, il faudra améliorer le début de course. On verra."

Si je ne perds aucune place importante dans les premiers tours, j'ai une grosse chance de victoire.

Ogura estime que s'il parvient à rester au tout premier rang en début d'épreuve dimanche, il aura une chance de premier succès en MotoGP. "Si je pouvais être un peu plus agressif... Je n'ai pas besoin d'être agressif, mais si je ne perds aucune place importante dans les premiers tours, j'ai une grosse chance de victoire", a-t-il assuré face à la presse internationale, dont Motorsport.com. "J'ai perdu une place à Brno, j'ai perdu une place ici. C'est pour ça que je suis deuxième !"

De l'autre côté du garage, Fernández affiche une plus grande prudence. "Je pense que je ne suis pas le favori", a déclaré le vainqueur du jour, assez incertain de son choix de pneu : "Je pense que demain, la course sera très longue. Je ne sais pas vraiment si on utilisera le medium à l'arrière, parce que dans ces conditions, c'est assez dur de le faire fonctionner. C'est pour ça que la course sera très longue si on doit la faire avec le tendre."

"Je pense que je suis très bon en fin de course. Si on veut se battre pour la victoire demain, il faudra en trouver plus parce qu'au milieu du sprint, j'ai commencé à avoir des soucis avec le pneu avant. Il faut plus travailler là-dessus dans les réglages, pour voir si on peut faire quelque chose de mieux."