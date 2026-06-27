Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Crash de Verstappen : l'absence de double drapeau jaune pose question, la FIA s'explique

Formule 1
GP d'Autriche
Crash de Verstappen : l'absence de double drapeau jaune pose question, la FIA s'explique

Márquez : "Je donne 100% mais je ne peux pas en faire plus"

MotoGP
GP des Pays-Bas
Márquez : "Je donne 100% mais je ne peux pas en faire plus"

Ogier menace Neuville pour un dimanche à suspense en Grèce !

WRC
Rallye de l'Acropole
Ogier menace Neuville pour un dimanche à suspense en Grèce !

Martín déplore "quelque chose d'étrange" en sprint : "C'était de pire en pire"

MotoGP
GP des Pays-Bas
Martín déplore "quelque chose d'étrange" en sprint : "C'était de pire en pire"

Martín déplore "quelque chose d'étrange" en sprint : "C'était de pire en pire"

MotoGP
GP des Pays-Bas
Martín déplore "quelque chose d'étrange" en sprint : "C'était de pire en pire"

Antonelli regrette une erreur de sa part : "J'ai cru voir un double drapeau jaune"

Formule 1
GP d'Autriche
Antonelli regrette une erreur de sa part : "J'ai cru voir un double drapeau jaune"

Pourquoi Russell échappe à toute enquête après sa pole sous drapeau jaune

Formule 1
GP d'Autriche
Pourquoi Russell échappe à toute enquête après sa pole sous drapeau jaune

Fernández d'un forfait quasi certain à un sprint tout en contrôle

MotoGP
GP des Pays-Bas
Fernández d'un forfait quasi certain à un sprint tout en contrôle

La grille de départ du Grand Prix d'Autriche F1 2026

Formule 1
GP d'Autriche
La grille de départ du Grand Prix d'Autriche F1 2026
Réactions
MotoGP GP des Pays-Bas

Fernández d'un forfait quasi certain à un sprint tout en contrôle

Passé proche d'une opération de l'appendicite qui l'aurait privé du week-end d'Assen, Raúl Fernández a finalement remporté le sprint avec la manière. Ai Ogura a assuré le doublé à Trackhouse mais s'en veut un peu et espère corriger le tir pour gagner dimanche.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Luca Marini, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Aileron arrière de course Aprilia

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Lancer l'action

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, accident Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, accident Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
36

Il y a une semaine à peine, Raúl Fernández vivait le week-end le plus éprouvant de sa carrière. En arrivant à Brno le mercredi, le pilote Trackhouse a fait une crise d'appendicite et a été hospitalisé jusqu'au lendemain. En attendant de savoir s'il allait être opéré, il ne pouvait ni s'alimenter ni boire. Il a finalement échappé à l'intervention mais était très diminué en piste.

Les douleurs ont disparu ces derniers jours et Fernández est arrivé revigoré au GP des Pays-Bas, en confiant même jeudi qu'il venait enchaîner deux nuits de dix heures. Ce regain de forme physique s'est concrétisé en piste.

Fernández a été le plus rapide des qualifications mais a vu son chrono annulé pour un dépassement des limites de piste. Finalement quatrième sur la grille du sprint, il a profité d'une erreur de Marco Bezzecchi dans le premier tour, avant de doubler Ai Ogura dans la deuxième boucle et Jorge Martín dans la troisième.

Alors leader, Fernández a creusé un petit écart et contrôlé jusqu'à l'arrivée pour s'offrir sa deuxième victoire dans un sprint après celle du Mugello. Pouvait-il imaginer un tel succès il y a dix jours, quand les symptômes de sa crise d'appendicite sont apparus ? "Sincèrement, non", a reconnu Fernández.

"Mercredi dernier, je pensais être opéré. Quand ils m'ont parlé d'opération, on pensait à manquer les courses du week-end dernier et celles-ci. On se disait que je ne pourrais pas vraiment être ici."

Raúl Fernández a contrôlé le sprint au GP des Pays-Bas.

Raúl Fernández a contrôlé le sprint au GP des Pays-Bas.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Mais Fernández a vite oublié la douleur et ce samedi a débuté sur la frustration de voir son chrono annulé : "Ce matin, j'étais en colère après ce qu'il s'est passé en qualifications. J'ai l'impression qu'ils rendent notre championnat très ennuyeux parfois. Si j'ai fait une erreur, j'en accepte les conséquences mais je n'étais pas vraiment d'accord."

J'ai utilisé cette mauvaise énergie, ou cette colère, pour tout assembler dans le sprint.

Fernández était d'autant plus motivé pour le sprint, qu'il a remporté devant son coéquipier, Ai Ogura, ce qui a permis à Trackhouse de réaliser un doublé : "J'ai utilisé cette mauvaise énergie, ou cette colère, pour tout assembler dans le sprint. Je suis très content parce que comme je l'ai dit le week-end dernier, on travaille très bien. Je suis très content de notre travail."

"Pour l'équipe et moi, c'est très important d'être dans cette position. C'est la première fois que l'équipe fait un doublé. On travaille très bien. Je me suis débarrassé de cette mauvaise énergie que j'avais après les qualifications, pour tout assembler dans le sprint. On a fait un bon travail."

Ogura déçu de son sprint… mais ambitieux pour la course

Ai Ogura était moins satisfait après l'arrivée. Depuis la deuxième place sur la grille, le Japonais a pris la tête au départ mais il a ouvert sa trajectoire au virage 5, ce qui a permis à Jorge Martín de repasser devant lui. Ogura a ensuite été doublé par Raúl Fernández et a repris l'avantage sur Martín à mi-course. Il s'est rapproché du leader mais a dû se contenter de la deuxième place.

"Avant tout, je suis super content pour l'équipe", a déclaré Ogura au site officiel du MotoGP. "C'est le premier doublé de Trackhouse. C'est super cool. Ça aurait pu être mieux de mon côté mais pas pour l'équipe. Une bonne journée pour nous."

Une deuxième place pas vraiment satisfaisante pour Ai Ogura dans le sprint d'Assen.

Une deuxième place pas vraiment satisfaisante pour Ai Ogura dans le sprint d'Assen.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"J'ai perdu cette course dans les deux ou trois premiers tours", a-t-il ajouté. "Deux pilotes m'ont doublé, j'ai essayé de récupérer ma place et une fois deuxième, j'ai commencé à revenir sur Raúl mais il fait un bon rythme. J'ai un peu pu réduire l'écart mais il avait une avance suffisante pour rester premier. Demain, il faudra améliorer le début de course. On verra."

Si je ne perds aucune place importante dans les premiers tours, j'ai une grosse chance de victoire.

Ogura estime que s'il parvient à rester au tout premier rang en début d'épreuve dimanche, il aura une chance de premier succès en MotoGP. "Si je pouvais être un peu plus agressif... Je n'ai pas besoin d'être agressif, mais si je ne perds aucune place importante dans les premiers tours, j'ai une grosse chance de victoire", a-t-il assuré face à la presse internationale, dont Motorsport.com. "J'ai perdu une place à Brno, j'ai perdu une place ici. C'est pour ça que je suis deuxième !"

De l'autre côté du garage, Fernández affiche une plus grande prudence. "Je pense que je ne suis pas le favori", a déclaré le vainqueur du jour, assez incertain de son choix de pneu : "Je pense que demain, la course sera très longue. Je ne sais pas vraiment si on utilisera le medium à l'arrière, parce que dans ces conditions, c'est assez dur de le faire fonctionner. C'est pour ça que la course sera très longue si on doit la faire avec le tendre."

"Je pense que je suis très bon en fin de course. Si on veut se battre pour la victoire demain, il faudra en trouver plus parce qu'au milieu du sprint, j'ai commencé à avoir des soucis avec le pneu avant. Il faut plus travailler là-dessus dans les réglages, pour voir si on peut faire quelque chose de mieux."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Championnat - Marco Bezzecchi relance la machine
Article suivant Martín déplore "quelque chose d'étrange" en sprint : "C'était de pire en pire"

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Márquez : "Je donne 100% mais je ne peux pas en faire plus"

MotoGP
MotoGP
GP des Pays-Bas
Márquez : "Je donne 100% mais je ne peux pas en faire plus"

Championnat - Marco Bezzecchi relance la machine

MotoGP
MotoGP
GP des Pays-Bas
Championnat - Marco Bezzecchi relance la machine

Steiner répond aux critiques de Viñales sur KTM : "Pas le plus malin"

MotoGP
MotoGP
Steiner répond aux critiques de Viñales sur KTM : "Pas le plus malin"
Plus de
Raúl Fernández

Le premier verdict des motos 2027 : "Le style est très différent"

MotoGP
MotoGP
Test pneumatique à Brno
Le premier verdict des motos 2027 : "Le style est très différent"

Le GP héroïque de Raúl Fernández : "J'ai cru que j'allais vomir"

MotoGP
MotoGP
GP de République tchèque
Le GP héroïque de Raúl Fernández : "J'ai cru que j'allais vomir"

Trackhouse prévoit de prolonger Raúl Fernández dès ce week-end

MotoGP
MotoGP
Trackhouse prévoit de prolonger Raúl Fernández dès ce week-end
Plus de
Trackhouse Racing

Joan Mir perd son podium sur tapis vert à Barcelone

MotoGP
MotoGP
GP de Catalogne
Joan Mir perd son podium sur tapis vert à Barcelone

Davide Brivio va quitter Trackhouse pour intégrer la direction de Honda

MotoGP
MotoGP
Davide Brivio va quitter Trackhouse pour intégrer la direction de Honda

La déception de Raúl Fernández, sans nouveautés d'Aprilia pour le test

MotoGP
MotoGP
Test Valence
La déception de Raúl Fernández, sans nouveautés d'Aprilia pour le test

Dernières actus

Crash de Verstappen : l'absence de double drapeau jaune pose question, la FIA s'explique

Formule 1
GP d'Autriche
Crash de Verstappen : l'absence de double drapeau jaune pose question, la FIA s'explique

Márquez : "Je donne 100% mais je ne peux pas en faire plus"

MotoGP
GP des Pays-Bas
Márquez : "Je donne 100% mais je ne peux pas en faire plus"

Ogier menace Neuville pour un dimanche à suspense en Grèce !

WRC
Rallye de l'Acropole
Ogier menace Neuville pour un dimanche à suspense en Grèce !

Martín déplore "quelque chose d'étrange" en sprint : "C'était de pire en pire"

MotoGP
GP des Pays-Bas
Martín déplore "quelque chose d'étrange" en sprint : "C'était de pire en pire"

Martín déplore "quelque chose d'étrange" en sprint : "C'était de pire en pire"

MotoGP
GP des Pays-Bas
Martín déplore "quelque chose d'étrange" en sprint : "C'était de pire en pire"