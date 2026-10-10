Fernández fustige Bezzecchi : "Ce qu'il a fait n'est pas professionnel"

La journée de samedi a commencé de la meilleure façon possible pour Raúl Fernández, qui a décroché sa première pole position en MotoGP, mais elle s'est bien mal terminée. Le pilote Trackhouse s'est en effet retrouvé à terre dès le début du sprint, avec un doigt fêlé, et dans l'incertitude quant à sa capacité à prendre le départ de la course principale dimanche.

Le carambolage du départ a fait perdre son sang-froid au Madrilène, le poussant à s'en prendre violemment à Marco Bezzecchi, qu'il a accusé sans ménagement d'être délibérément responsable de sa chute.

À l'approche du premier virage, le pilote officiel Aprilia s'est écarté et a entraîné Fernández vers le vibreur extérieur. Alors que les deux pilotes avaient commencé à se pencher pour aborder le virage, à droite, l'effet accordéon a provoqué un redressement soudain de la moto de Bezzecchi, qui a perdu de l'adhérence, au point d'entrer en contact avec l'avant de la moto de son rival, l'entraînant dans sa chute.

Les applaudissements ironiques de l'Espagnol depuis le bac à gravier illustraient parfaitement ce qu'il a déclaré ensuite, devant les micros. "Pour l'instant, je suis un peu sous le choc. La fureur, la rage que je ressens en moi, l'emportent sur la douleur", a-t-il lâché.

"J'ai un doigt cassé, une petite fracture. Demain, je vais m'entraîner lors du warm-up, car on m'a déclaré apte, mais j'ai la main très enflée", a poursuivi Fernández, le pilote qui chute le moins dans la catégorie. Ce n'est que sa quatrième chute depuis le début de la saison, toutes survenues en course à raison de trois accidents en sprint et d'un en course longue.

"Le pire dans tout ça, c'est la frustration de savoir que Marco a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. On peut tomber, on se relève, et c'est tout. Mais c'est vraiment déplorable que nous arrivions tous les deux au premier freinage, que nous sachions que nous sommes deux pilotes Aprilia et que nous avons un rythme qui nous place un peu devant les autres, et qu'il se contente de me pousser hors de la ligne de freinage", a raconté le pilote au numéro 25.

Raúl Fernández (Trackhouse Racing) Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"En faisant cela, il a laissé la porte ouverte à deux pilotes Ducati. Je suis vraiment désolé pour mon équipe, je suis vraiment désolé pour Aprilia, mais ce qu'il a fait n'est pas professionnel", a fustigé Fernández, qui est même allé un peu plus loin : "Marco voulait arriver devant moi pour ce freinage, et c'est la seule chose sur laquelle il s'est concentré, sans penser que nous ne courions pas seuls, mais que tout le monde courait."

Le pilote de la seule équipe américaine du plateau a reconnu avoir eu une brève réunion avant la course, au cours de laquelle il avait clairement exposé sa stratégie pour ce moment précis du départ.

"Le message avant la course était de ne pas nous gêner mutuellement, car nous avions un très bon rythme. Moi, avant la course, j'ai dit ce que j'allais faire. J'ai dit clairement quand j'allais le faire, et ensuite on m'a mis une claque qui m'a mis hors course", a lancé Fernández.