Fernández a testé le GP sans aéro sur l'Aprilia : "une sensation incroyable"

À une époque où les MotoGP ne cessent de repousser les records en étant affublées de développements aéro tous plus sophistiqués les uns que les autres, l'Aprilia RS-GP pilotée par Raúl Fernández au GP d'Australie avait de quoi étonner. L'Espagnol a en effet pris le départ de la course sans package aéro et il en est ressorti ravi.

Si ce choix a été fait, c'est en raison de la configuration des lieux, le circuit de Phillip Island ayant la singularité d'être positionné sur une île, bordé donc par l'océan et balayé par des vents de caractère. Il s'agit donc de la seule piste du calendrier MotoGP où les pilotes sont autorisés à rouler sans aéro.

Fernández et l'équipe Trackhouse Racing ont profité de ce point de règlement pour retirer les appendices de l'Aprilia, ôtant tous les ailerons du carénage pour les courses australiennes. Bien que le Grand Prix de l'Espagnol ait été gâché par un mauvais départ alors qu'il avait obtenu une sixième place notable sur la grille, les sensations que lui a procuré le fait de rouler avec une RS-GP "nue" l'ont enthousiasmé. C'était une première pour lui, depuis son arrivée dans la catégorie reine il y a trois ans.

"On avait essayé hier [samedi] et ça s'était très bien passé", a-t-il expliqué après la course principale, dimanche. "C'est le seul circuit du championnat du monde où l'on a le droit d'enlever les ailerons, parce que le vent est fort."

Après son mauvais départ dimanche, Fernández a été avalé par le peloton et a rétrogradé en 13e position dans le premier tour. Il est néanmoins remonté progressivement jusqu'à la neuvième place, qu'il n'a perdue que dans la dernière partie de la course au profit de Fabio Quartararo.

Malgré un résultat qu'il jugeait décevant, il n'avait que de bonnes choses à dire sur la vitesse qu'il a pu afficher pendant la course : "Courir sans les ailerons, c'était vraiment bien, je volais vraiment. C'était une sensation incroyable. Je n'avais jamais roulé sans les ailes, c'était très agréable. Aprilia [m'a fait confiance] et je me suis proposé comme cobaye pour faire une bonne moto. J'ai pris beaucoup de plaisir, ça faisait longtemps que je n'avais pas senti une moto de la sorte."

"On en a parlé avec l'équipe samedi et on a décidé de le faire. Le fait est que ça nous a permis de recueillir des données pour l'année prochaine. C'était [une expérience] un peu folle, mais en en a tiré de bonnes conclusions."

"Je pense que j'avais le rythme pour terminer quatrième", estime le pilote espagnol. "Je rattrapais le groupe devant moi à la fin, donc j'étais content de notre rythme et je pense qu'on a fait du bon travail. On a maintenu l'écart avec le groupe de Fabio Di Giannantonio. On avait le même rythme et à la fin j'étais encore plus rapide."

"Ce qui est vraiment dommage, le plus ennuyeux, c'est de perdre autant de positions au départ. Il faut qu'on comprenne ce qu'il faut faire pour prendre un bon départ, car c'est la clé en MotoGP. On a beaucoup de wheeling et, quand ça se produit, on ne peut pas utiliser la puissance, je dois couper les gaz."

Fernández avait également pris un mauvais départ dans la course sprint, chutant à la11e place à la fin du premier tour. Il s'était alors rattrapé pour terminer septième, ensuite transformé en sixième place quand Fabio Di Giannantonio a été pénalisé pour n'avoir pas respecté la pression pneumatique réglementaire.