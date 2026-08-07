Le grand écart de Fernández : retrouver la Yamaha 2026 pour préparer 2027
Augusto Fernández ne roule plus avec la Yamaha 2026 lors de ses séances d'essais, mais sa participation au GP de Grande-Bretagne est néanmoins utile pour le développement de la moto 2027, avec laquelle il admet que "le chemin est encore long".
GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
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GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
La participation d'Augusto Fernández au GP de Grande-Bretagne est presque incongrue dans son programme actuel. Le pilote d'essais de Yamaha travaille principalement sur la moto de 2027, équipée des pneus Pirelli et du V4 à la cylindrée de 850cc. Il était ainsi à Jerez avec Andrea Dovizioso la semaine dernière, et roulera à Misano à la fin du mois.
Yamaha a néanmoins inscrit Fernández en wild-card à Silverstone, ce qui le contraint à basculer de nouveau sur la machine 2026, qu'il n'utilise plus dans ses tests. Le processus d'adaptation ne sera pas simple, puisqu'il lui est arrivé de tomber en passant d'une moto à l'autre, en raison de difficultés à reprendre ses marques.
"J'aime le circuit de Silverstone, j'y ai de bons souvenirs", a néanmoins déclaré Fernández. "Je suis content de rouler ici, j'aime disputer des courses donc c'est bien d'être là. Il faut que le cerveau refasse la bascule vers les Michelin, les 1000cc et tout le reste. Je suis content d'être là."
"Pour moi, les pneus, c'est le plus difficile", a-t-il expliqué. "Au final, on a plus de puissance ici donc on prend un peu plus de plaisir. Il y a aussi les variateurs de hauteur – je ne suis pas un grand fan des variateurs de hauteur maintenant que j'ai testé une MotoGP sans, c'est plus facile. Les pneus sont le plus difficile, mais c'est comme ça."
Augusto Fernández et Fabio Quartararo.
Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Comme Fabio Quartararo l'a plusieurs fois déclaré, la Yamaha version 2026 ne devrait plus évoluer cette année puisque les ingénieurs consacrent toute leur attention à leur future moto. Dans ce contexte, quel est l'intérêt de faire rouler Fernández sur "l'ancienne" machine à Silverstone ? "On va tester des choses qui seront utiles pour l'an prochain", a-t-il précisé. "De petits détails, rien de gros, mais ça sera utile pour l'an prochain."
Si la moto 2026 n'évolue plus, celle pour la saison prochaine est différente lors de chaque séance d'essais. Yamaha a lancé un tout nouveau châssis cette année, le passage au V4 ayant été synonyme d'un comportement différent, mais les forces historiques de la M1 en courbe ont disparu. Fernández espère que les ingénieurs pourront corriger le tir pour 2027.
"On met en place le châssis, on met tout en place pour essayer qu'il soit différent de cette année. Comme vous le savez, la moto de l'an dernier était légèrement meilleure en ce qui concerne le châssis, etc. On sait que le moteur est notre point faible mais sur le châssis, on a aussi perdu un peu en performance. On essaie d'améliorer le package à ce niveau et on fait de petits progrès."
"On a essayé des choses [à Jerez], on avance dans le développement de la moto", a constaté l'Espagnol. "Le chemin est encore long pour avoir le package prêt pour l'an prochain mais on a fait du bon travail."
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