Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Bezzecchi en souffrance et étonné d'être en tête

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Bezzecchi en souffrance et étonné d'être en tête

Quartararo perdu : "L'impression de monter sur la moto pour la première fois"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Quartararo perdu : "L'impression de monter sur la moto pour la première fois"

Steiner : "À l'heure actuelle, Viñales n'a pas été renvoyé"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Steiner : "À l'heure actuelle, Viñales n'a pas été renvoyé"

Essais - Coup de maître pour Bezzecchi !

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Essais - Coup de maître pour Bezzecchi !

La FIA veut des F1 encore plus légères d'ici 2031

Formule 1
La FIA veut des F1 encore plus légères d'ici 2031

Ce que Fernando Alonso a retenu de son duel avec Michael Schumacher

Formule 1
Ce que Fernando Alonso a retenu de son duel avec Michael Schumacher

Le grand écart de Fernández : retrouver la Yamaha 2026 pour préparer 2027

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Le grand écart de Fernández : retrouver la Yamaha 2026 pour préparer 2027

KTM autorisé à modifier son moteur après les coupures à répétition

MotoGP
GP d'Aragón
KTM autorisé à modifier son moteur après les coupures à répétition
MotoGP GP de Grande-Bretagne

Le grand écart de Fernández : retrouver la Yamaha 2026 pour préparer 2027

Augusto Fernández ne roule plus avec la Yamaha 2026 lors de ses séances d'essais, mais sa participation au GP de Grande-Bretagne est néanmoins utile pour le développement de la moto 2027, avec laquelle il admet que "le chemin est encore long".

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Iker Lecuona, BK8 Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Jack Miller, Pramac Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Monster Energy Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Iker Lecuona, Gresini Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Luca Marini, Honda HRC

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Marc Marquez, Ducati Team

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP de Grande-Bretagne 2026 - Vendredi à Silverstone
31

La participation d'Augusto Fernández au GP de Grande-Bretagne est presque incongrue dans son programme actuel. Le pilote d'essais de Yamaha travaille principalement sur la moto de 2027, équipée des pneus Pirelli et du V4 à la cylindrée de 850cc. Il était ainsi à Jerez avec Andrea Dovizioso la semaine dernière, et roulera à Misano à la fin du mois.

Yamaha a néanmoins inscrit Fernández en wild-card à Silverstone, ce qui le contraint à basculer de nouveau sur la machine 2026, qu'il n'utilise plus dans ses tests. Le processus d'adaptation ne sera pas simple, puisqu'il lui est arrivé de tomber en passant d'une moto à l'autre, en raison de difficultés à reprendre ses marques.

"J'aime le circuit de Silverstone, j'y ai de bons souvenirs", a néanmoins déclaré Fernández. "Je suis content de rouler ici, j'aime disputer des courses donc c'est bien d'être là. Il faut que le cerveau refasse la bascule vers les Michelin, les 1000cc et tout le reste. Je suis content d'être là."

"Pour moi, les pneus, c'est le plus difficile", a-t-il expliqué. "Au final, on a plus de puissance ici donc on prend un peu plus de plaisir. Il y a aussi les variateurs de hauteur – je ne suis pas un grand fan des variateurs de hauteur maintenant que j'ai testé une MotoGP sans, c'est plus facile. Les pneus sont le plus difficile, mais c'est comme ça."

Augusto Fernández et Fabio Quartararo.

Augusto Fernández et Fabio Quartararo.

Photo de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Comme Fabio Quartararo l'a plusieurs fois déclaré, la Yamaha version 2026 ne devrait plus évoluer cette année puisque les ingénieurs consacrent toute leur attention à leur future moto. Dans ce contexte, quel est l'intérêt de faire rouler Fernández sur "l'ancienne" machine à Silverstone ? "On va tester des choses qui seront utiles pour l'an prochain", a-t-il précisé. "De petits détails, rien de gros, mais ça sera utile pour l'an prochain."

Si la moto 2026 n'évolue plus, celle pour la saison prochaine est différente lors de chaque séance d'essais. Yamaha a lancé un tout nouveau châssis cette année, le passage au V4 ayant été synonyme d'un comportement différent, mais les forces historiques de la M1 en courbe ont disparu. Fernández espère que les ingénieurs pourront corriger le tir pour 2027.

"On met en place le châssis, on met tout en place pour essayer qu'il soit différent de cette année. Comme vous le savez, la moto de l'an dernier était légèrement meilleure en ce qui concerne le châssis, etc. On sait que le moteur est notre point faible mais sur le châssis, on a aussi perdu un peu en performance. On essaie d'améliorer le package à ce niveau et on fait de petits progrès."

"On a essayé des choses [à Jerez], on avance dans le développement de la moto", a constaté l'Espagnol. "Le chemin est encore long pour avoir le package prêt pour l'an prochain mais on a fait du bon travail."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent KTM autorisé à modifier son moteur après les coupures à répétition

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Quartararo perdu : "L'impression de monter sur la moto pour la première fois"

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Quartararo perdu : "L'impression de monter sur la moto pour la première fois"

Steiner : "À l'heure actuelle, Viñales n'a pas été renvoyé"

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Steiner : "À l'heure actuelle, Viñales n'a pas été renvoyé"

EL1 - Álex Márquez donne le ton pour la reprise

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
EL1 - Álex Márquez donne le ton pour la reprise
Plus de
Augusto Fernández

Une wild-card et trois remplaçants : qui courra à Silverstone cette semaine ?

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Une wild-card et trois remplaçants : qui courra à Silverstone cette semaine ?

Comment son conflit avec Viñales expose le point faible de KTM

MotoGP
MotoGP
Comment son conflit avec Viñales expose le point faible de KTM

"Il y aura des surprises" : Pirelli et son pneu "totalement différent" du Michelin

MotoGP
MotoGP
Test pneumatique à Brno
"Il y aura des surprises" : Pirelli et son pneu "totalement différent" du Michelin
Plus de
Yamaha Factory Racing

Quartararo n'a jamais discuté de 2027 avec Yamaha : "J'avais besoin d'air frais"

MotoGP
MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Quartararo n'a jamais discuté de 2027 avec Yamaha : "J'avais besoin d'air frais"

Et si Yamaha récupérait le numéro 1 du champion la saison prochaine ?

MotoGP
MotoGP
Et si Yamaha récupérait le numéro 1 du champion la saison prochaine ?

Les équipes de test MotoGP reprennent le travail

MotoGP
MotoGP
Les équipes de test MotoGP reprennent le travail

Dernières actus

Bezzecchi en souffrance et étonné d'être en tête

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Bezzecchi en souffrance et étonné d'être en tête

Quartararo perdu : "L'impression de monter sur la moto pour la première fois"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Quartararo perdu : "L'impression de monter sur la moto pour la première fois"

Steiner : "À l'heure actuelle, Viñales n'a pas été renvoyé"

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Steiner : "À l'heure actuelle, Viñales n'a pas été renvoyé"

Essais - Coup de maître pour Bezzecchi !

MotoGP
GP de Grande-Bretagne
Essais - Coup de maître pour Bezzecchi !