Fernández mène le premier doublé Trackhouse, les Aprilia officielles déçoivent

Le ciel était cette fois légèrement couvert avant le départ de la course sprint, les températures atteignaient donc de vertigineux 33°C dans l'air et 50°C en piste.

Jorge Martín s'élançait depuis la pole position, à la tête d'un quadruplé Aprilia, devant Ai Ogura et son coéquipier Marco Bezzecchi. Pour rappel, Fermín Aldeguer a dû déclarer forfait après s'être fracturé une vertèbre lors de sa chute pendant les essais, vendredi.

Au départ, Ai Ogura réalisait la meilleure envolée en prenant les commandes de la course dès le premier virage. Son coéquipier chez Trackhouse, Raúl Fernández, prenait l'avantage sur Marco Bezzecchi, tandis que Joan Mir chutait au virage 4 avant de se relever immédiatement.

Marc Márquez, qui s'élançait depuis la septième position, avait pris le meilleur sur son voisin de garage Pecco Bagnaia pour s'emparer de la sixième place. Les deux Ducati partaient alors à la chasse de Marco Bezzecchi, qui commettait une erreur et se faisait dépasser par Fabio Di Giannantonio.

Devant, la hiérarchie évoluait également. Ai Ogura perdait deux positions, dépassé par Jorge Martín, qui reprenait la tête, puis par Raúl Fernández. Ce dernier mettait une énorme pression sur le champion du monde 2024 avant de le dépasser au quatrième tour en prenant la tête de l'épreuve.

Au même moment, Di Giannantonio prenait l'avantage sur Ai Ogura et s'installait provisoirement sur le podium. Derrière, les Ducati officielles se livraient bataille, mais Marc Márquez conservait l'avantage.

La Aprilia officielles prennent un peu l'eau

Jorge Martín commettait ensuite une erreur et perdait deux positions, se retrouvant juste devant son coéquipier. Les Aprilia officielles ne vivaient pas le sprint qu'elles avaient imaginé... Fabio Quartararo conservait pour sa part une place dans le top 10.

Raúl Fernández était sous pression face à Di Giannantonio, tandis qu'Ai Ogura commençait à se laisser légèrement distancer. Au sixième tour, Jack Miller rentrait au stand pour abandonner.

Les Aprilia officielles se livraient une lutte acharnée pour la quatrième place, une bataille qui n'a sans doute pas dû plaire à leurs dirigeants. Marco Bezzecchi finissait par prendre l'avantage. Devant, Ai Ogura se rapprochait des deux leaders, lui qui est si performant en fin de course.

Le Japonais prenait l'avantage au freinage de la chicane, non sans prendre quelques risques, à cinq tours de l'arrivée, et partait désormais à la poursuite de son coéquipier. Pedro Acosta, hors du top 10 après une erreur en début de course, remontait au neuvième rang.

Bezzecchi revenait à grandes enjambées sur Di Giannantonio. Devant, Ai Ogura ne parvenait pas à revenir sur son coéquipier, toujours leader, tandis que Franco Morbidelli partait à la faute au virage 4.

Raúl Fernández a finalement remporté la deuxième course sprint de sa carrière, offrant à Trackhouse son premier doublé grâce à la deuxième place d'Ai Ogura. Fabio Di Giannantonio a résisté jusqu'au bout pour monter sur le podium devant les deux Aprilia officielles, qui ont quelque peu pris l'eau.

Initialement sixième, Pecco Bagnaia a reculé au septième rang, derrière Marc Márquez, après avoir été pénalisé pour un dépassement des limites de la piste. Enea Bastianini, Pedro Acosta et Fabio Quartararo ont complété le top 10.