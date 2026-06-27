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Résumé de course
MotoGP GP des Pays-Bas

Fernández mène le premier doublé Trackhouse, les Aprilia officielles déçoivent

Une semaine après sa crise d'appendicite, Raúl Fernández a remporté la course sprint du Grand Prix des Pays-Bas. Le pilote Trackhouse a mené le premier doublé de l'équipe devant Ai Ogura, tandis que Fabio Di Giannantonio a complété le podium après le recul des deux Aprilia officielles.

Téha Courbon
Mis à jour:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Luca Marini, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Aileron arrière de course Aprilia

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Lancer l'action

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, accident Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, accident Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
36

Le ciel était cette fois légèrement couvert avant le départ de la course sprint, les températures atteignaient donc de vertigineux 33°C dans l'air et 50°C en piste.

Jorge Martín s'élançait depuis la pole position, à la tête d'un quadruplé Aprilia, devant Ai Ogura et son coéquipier Marco Bezzecchi. Pour rappel, Fermín Aldeguer a dû déclarer forfait après s'être fracturé une vertèbre lors de sa chute pendant les essais, vendredi.

Au départ, Ai Ogura réalisait la meilleure envolée en prenant les commandes de la course dès le premier virage. Son coéquipier chez Trackhouse, Raúl Fernández, prenait l'avantage sur Marco Bezzecchi, tandis que Joan Mir chutait au virage 4 avant de se relever immédiatement.

Marc Márquez, qui s'élançait depuis la septième position, avait pris le meilleur sur son voisin de garage Pecco Bagnaia pour s'emparer de la sixième place. Les deux Ducati partaient alors à la chasse de Marco Bezzecchi, qui commettait une erreur et se faisait dépasser par Fabio Di Giannantonio.

Devant, la hiérarchie évoluait également. Ai Ogura perdait deux positions, dépassé par Jorge Martín, qui reprenait la tête, puis par Raúl Fernández. Ce dernier mettait une énorme pression sur le champion du monde 2024 avant de le dépasser au quatrième tour en prenant la tête de l'épreuve.

Au même moment, Di Giannantonio prenait l'avantage sur Ai Ogura et s'installait provisoirement sur le podium. Derrière, les Ducati officielles se livraient bataille, mais Marc Márquez conservait l'avantage.

La Aprilia officielles prennent un peu l'eau

Jorge Martín commettait ensuite une erreur et perdait deux positions, se retrouvant juste devant son coéquipier. Les Aprilia officielles ne vivaient pas le sprint qu'elles avaient imaginé... Fabio Quartararo conservait pour sa part une place dans le top 10.

Raúl Fernández était sous pression face à Di Giannantonio, tandis qu'Ai Ogura commençait à se laisser légèrement distancer. Au sixième tour, Jack Miller rentrait au stand pour abandonner. 

Les Aprilia officielles se livraient une lutte acharnée pour la quatrième place, une bataille qui n'a sans doute pas dû plaire à leurs dirigeants. Marco Bezzecchi finissait par prendre l'avantage. Devant, Ai Ogura se rapprochait des deux leaders, lui qui est si performant en fin de course.

 

Le Japonais prenait l'avantage au freinage de la chicane, non sans prendre quelques risques, à cinq tours de l'arrivée, et partait désormais à la poursuite de son coéquipier. Pedro Acosta, hors du top 10 après une erreur en début de course, remontait au neuvième rang.

Bezzecchi revenait à grandes enjambées sur Di Giannantonio. Devant, Ai Ogura ne parvenait pas à revenir sur son coéquipier, toujours leader, tandis que Franco Morbidelli partait à la faute au virage 4.

Raúl Fernández a finalement remporté la deuxième course sprint de sa carrière, offrant à Trackhouse son premier doublé grâce à la deuxième place d'Ai Ogura. Fabio Di Giannantonio a résisté jusqu'au bout pour monter sur le podium devant les deux Aprilia officielles, qui ont quelque peu pris l'eau.

Initialement sixième, Pecco Bagnaia a reculé au septième rang, derrière Marc Márquez, après avoir été pénalisé pour un dépassement des limites de la piste. Enea Bastianini, Pedro Acosta et Fabio Quartararo ont complété le top 10.

Netherlands Grand Prix des Pays-Bas - Sprint

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h Abandon Points
1 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 13

20'05.310

       12
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+0.362

20'05.672

 0.362     9
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+1.131

20'06.441

 0.769     7
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

+2.161

20'07.471

 1.030     6
5 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 13

+4.591

20'09.901

 2.430     5
6 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 13

+4.801

20'10.111

 0.210     4
7 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 13

+4.652

20'09.962

       3
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 13

+5.237

20'10.547

 0.585     2
9 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 13

+9.598

20'14.908

 4.361     1
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13

+11.134

20'16.444

 1.536      
11 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 13

+11.811

20'17.121

 0.677      
12 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 13

+12.983

20'18.293

 1.172      
13 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+13.102

20'18.412

 0.119      
14 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+13.414

20'18.724

 0.312      
15 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 13

+14.513

20'19.823

 1.099      
16 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 13

+15.286

20'20.596

 0.773      
17 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 13

+19.188

20'24.498

 3.902      
18 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 13

+29.001

20'34.311

 9.813      
19 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 13

+29.213

20'34.523

 0.212      
dnf Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 11

+2 Tours

17'28.962

 2 Tours   Accident  
dnf Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 5

+8 Tours

8'18.579

 6 Tours   Abandon  
dnf Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 0

+13 Tours

17.777

 5 Tours   Accident  
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