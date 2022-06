Feu vert pour Rins et Nakagami après l'accident de Barcelone

Charger le lecteur audio

Álex Rins et Takaaki Nakagami seront bien sur leur moto vendredi. Pilote le plus touché dans l'accident du premier virage au GP de Catalogne, Rins souffre d'une fracture du poignet gauche dont il n'est pas totalement guéri. Et si des examens passés mercredi lui ont donné un premier feu vert, un second de la part de l'équipe médicale du MotoGP restait nécessaire pour qu'il puisse disputer le GP d'Allemagne.

Rins a passé cette évaluation avec succès ce jeudi sur le circuit du Sachsenring et pourra donc tenter de prendre part au week-end de course, même s'il porte encore une attelle sur son poignet blessé. "Álex a beaucoup travaillé sur sa convalescence et a été déclaré apte à rouler ce week-end par les médecins du circuit !" annonce Suzuki sur Twitter.

Malgré ce feu vert, ce n'est que lorsqu'il aura pris la piste que Rins sera réellement fixé sur sa capacité à piloter sa Suzuki. "Le poignet va plus ou moins bien", a confié le Barcelonais après l'examen. "Sincèrement, je ne sais pas ce que ça donnera demain parce qu'il y a une grosse différence entre la vie quotidienne et le pilotage d'une MotoGP. Heureusement, aujourd'hui j'ai été déclaré apte donc demain matin, je vais essayer [de rouler] en EL1. On a déjà prévu un programme sans énormément de tours pour éviter d'aggraver la douleur au niveau du poignet. On verra les sensations."

"Ça peut être une piste difficile parce qu'il y a beaucoup de virages sur la gauche", a ajouté Rins. "Ce qui est bien, c'est qu'il y a [seulement] deux gros freinages, au premier virage et dans la descente. On va essayer."

Nakagami espère être en mesure de rouler

Takaaki Nakagami, à l'origine de l'accident de Barcelone, a aussi été déclaré apte à rouler. Le Japonais a échappé à toute fracture mais le choc ayant été violent, il a passé une nuit en observation à l'hôpital et plus de dix jours après, les douleurs n'ont pas totalement disparu, ce qui pourrait compromettre son feu vert malgré l'autorisation reçue ce jeudi.

"Je vais un peu mieux jour après jour après l'accident de Montmeló, mais je ne suis pas encore rétabli à 100%", a expliqué Nakagami. "Mais ma mentalité fait que j'aimerais être sur la moto vendredi, je ne sais sincèrement pas quelle sera ma condition physique mais je vais tout donner pour être prêt pour le week-end."

À noter que Jorge Martín figure également sur la liste des engagés au Sachsenring. Souffrant depuis de longs mois d'un problème nerveux qui le privait de sensations au niveau la main droite, le pilote Pramac a été opéré au lendemain du GP de Catalogne et pensait être en mesure de remonter sur sa moto dès ce week-end.