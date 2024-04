La FIM accueille Liberty Media à bras ouverts

En annonçant sa prise de contrôle de Dorna Sports, encore soumise à la validation par différentes autorités de la concurrence, Liberty Media a surtout communiqué sur le MotoGP, mais le groupe américain a mis la main sur les principales compétitions sur deux roues. La Dorna organise aussi le Moto2 et le Moto3, le WorldSBK et ses catégories annexes, le MotoE, les championnats dédiés aux jeunes tels que la Rookies Cup et le Championnat du monde Junior, et le nouveau Championnat du monde féminin.

L'entreprise dirigée par Carmelo Ezpeleta est chargée de la promotion de toutes ces catégories – des accords avec les circuits à ceux avec les diffuseurs ou les sponsors – mais c'est bien la FIM qui en reste le propriétaire. La fédération accueille très favorablement l'arrivée de Liberty Media, qui a grandement contribué à la croissance de la F1, que le groupe contrôle depuis 2017.

"La FIM est convaincue que ces Championnats du monde bénéficieront de la force et de la qualité de diffusion de Liberty Media Corporation et félicitent Greg Maffei et son équipe pour ces ajouts à leur portefeuille, cela va sans aucun doute contribuer à la croissance de la compétition pour les supporters, les équipes, les partenaires commerciaux et toutes les parties impliquées", indique la FIM dans un communiqué.

La fédération ne devrait pas changer d'interlocuteur puisque la famille Ezpeleta et ses partenaires vont rester à la tête de la Dorna, et vont conserver pour le moment environ 14% des actions. "La FIM est ravie de poursuivre son excellente coopération avec Dorna Sports S.L, en particulier avec Carmelo Ezpeleta et son équipe dirigeante, et elle est impatiente de continuer travailler ensemble à la croissance de ces compétitions passionnantes", précise la FIM.

Ce rachat de la Dorna, que Liberty Media entend boucler avant la fin de l'année, survient alors que le MotoGP prépare une nouvelle règlementation technique pour la saison 2027. La Dorna, la FIM, mais aussi la MSMA (l'association des constructeurs) et l'IRTA (l'association des équipes) prévoient une réduction de la cylindrée et de l'aérodynamique, avec une possible interdiction du variateur de hauteur. Le rôle que Liberty entend jouer dans ces négociations est encore flou mais le groupe a affiché son intention de ne pas toucher aux fondamentaux du championnat.