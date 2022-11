La FIM impose un contrôle médical pour le renouvellement des licences

Quartararo dans l'incompréhension : "C'est exactement le même moteur"

Fabio Quartararo n'a pas caché sa frustration et son incompréhension à Valence, après avoir essayé le nouveau moteur apporté par Yamaha, similaire en performance à celui qu'il a utilisé dimanche en course et complètement différent de celui qu'il avait essayé à Misano. Son coéquipier Franco Morbidelli s'est montré un peu plus optimiste.