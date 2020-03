La FIM veille à ce que les moteurs du Qatar débutent la saison

Les garages du circuit de Losail au Qatar ont été transformés en forteresse du MotoGP et de la FIM depuis l'annulation de la première manche du championnat, qui devait avoir lieu début mars. La FIM a engagé un agent de sécurité et une société de maintenance pour vérifier tout le fret, et a séparé les conteneurs des moteurs de ceux des châssis, contrôlés 24 heures sur 24 dans des conditions environnementales optimales dans un même box.

La fédération considère que les doutes de certaines équipes européennes concernant l'avantage dont bénéficient les usines au Japon, du fait qu'elles peuvent continuer à travailler alors qu'en Europe elles ont dû fermer à cause de l'épidémie de Covid-19, "ne sont pas fondés", selon un membre du département technique de la FIM, qui s'est exprimé pour Motorsport.com. "Les moteurs sont sous une garde stricte et une surveillance continue au Qatar", indique la même source.

"Pendant la semaine précédant le Grand Prix – dont la course MotoGP a été suspendue – les équipes ont emballé tout le matériel dans des box. Une seule usine, qui a laissé la plupart de son personnel à Losail après les essais, s'est présentée avec ses ingénieurs au cas où les moteurs devraient être scellés, et elle n'était pas européenne", a-t-il déclaré.

Certaines des équipes ont emballé tout leur matériel, mais ont envoyé quelques conteneurs à l'usine avec des moteurs qui, n'étant pas gelés, sur papier, pouvaient continuer à évoluer.

"En principe, l'idée est que lorsque nous arriverons au premier circuit où vous pourrez courir, les équipes ne pourront utiliser que les moteurs qui sont dans les boîtes qui se trouvent actuellement au Qatar, et ce seront ceux qui sont gelés", dit la même source, ce qui rendrait inefficace le travail de développement éventuel que certaines usines sont censées faire.

Dans le cas hypothétique où une équipe apporterait un moteur depuis son usine à la première course, la FIM le comparerait avec l'échantillon du moteur actuellement au Qatar, pour s'assurer qu'ils ont des caractéristiques techniques identiques. Sur la base de ce principe, la fédération a indiqué à tous les constructeurs d'arrêter le travail de développement car il ne leur sera pas utile, tant au niveau des moteurs que de l'aérodynamique.

Voir aussi :