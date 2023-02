Fin de la trêve hivernale : comment se passe la reprise en MotoGP ?

Charger le lecteur audio

Qu'est-ce que la trêve hivernale en MotoGP ?

Le règlement dispose que les pilotes titulaires, sous contrat pour la saison à venir, sont interdits de réaliser des tests au guidon d'une MotoGP entre le 1er décembre et le 31 janvier inclus. Durant cette période, seuls les entraînements au guidon de motos différentes des spécifications du règlement sont autorisés, ce qui explique que l'on puisse voir les pilotes reprendre la piste pour des séances de remise en forme après les fêtes, avec des motos de route ou dérivées.

Qu'est-ce que le Shakedown Test ?

Chaque année, quelques jours avant le premier test officiel auquel peuvent participer les titulaires, un Shakedown est organisé durant trois jours. Il s'est déroulé du 5 au 7 février, sur le circuit de Sepang en Malaisie, et réunissait les pilotes essayeurs des constructeurs inscrits en MotoGP (Ducati, Yamaha, Aprilia, KTM et Honda) ainsi que le seul pilote titulaire répondant au statut de rookie − c'est-à-dire n'ayant pas disputé plus de cinq Grands Prix MotoGP jusqu'ici − en l'occurrence le Champion du monde Moto2 en titre, Augusto Fernández. Le règlement prévoit aussi que les marques bénéficiant de concessions peuvent prendre part à ce Shakedown avec leurs pilotes de course, cependant plus aucune n'est désormais concernée en MotoGP.

Le Shakedown qui s'est déroulé ces derniers jours a livré un classement peu lisible, dû au fait que les pilotes présents ont souvent jonglé entre plusieurs motos, sans compter que l'un d'eux, Dani Pedrosa, a roulé durant trois jours sans transpondeur activé. Et puis il s'agissait d'un vaste déverminage visant à évaluer de nouvelles pièces, à réaliser des comparaisons entre différentes options et à préparer les motos en vue du test officiel. On retient néanmoins que Michele Pirro a signé le meilleur temps mardi pour le compte de Ducati en 1'59"803, après deux premières journées pluvieuses et dominées par Cal Crutchlow sur Yamaha.

Quand se déroule le test de Sepang ?

Sur les cinq journées d'essais de pré-saison auxquelles les pilotes titulaires peuvent participer avant le début du championnat, trois auront lieu cette semaine : le test officiel de Sepang débutera vendredi 10 février et se déroulera jusqu'au dimanche 12 février. Chaque jour, la piste sera ouverte de 10h à 18h15 heure locale (soit de 3h à 11h15 heure française compte tenu des sept heures de décalage horaire). À noter que le dernier quart d'heure est, comme toujours, destiné à réaliser des essais de départ.

Lorenzo Savadori, pilote essayeur Aprilia, lors du Shakedown du test de Sepang

Qui sera en piste ?

Tous les pilotes de course engagés pour le championnat 2023 seront présents, y compris le rookie Augusto Fernández que l'on a déjà vu en piste lors du Shakedown. Les pilotes essayeurs pourront eux aussi rouler.

Ils sont au total 22 pilotes titulaires représentants 11 équipes et cinq constructeurs, dont huit qui ont changé de team par rapport à l'année dernière (sans compter Fernández qui va courir pour Tech3) : victimes du départ de Suzuki, Joan Mir et Álex Rins rejoignent Honda (l'un chez Repsol, l'autre chez LCR) ; Jack Miller passe quant à lui chez KTM, de même que Pol Espargaró qui fait son retour dans le team Tech3 ; Miguel Oliveira et Raúl Fernández rejoignent Aprilia via le team RNF ; Álex Márquez intègre le team Gresini, équipe satellite de Ducati ; enfin, Enea Bastianini devient pilote de l'équipe officielle Ducati.

Ce sera donc l'occasion pour ces nouvelles recrues d'apprendre à mieux connaître leur nouvel environnement et de découvrir les nouvelles motos, après une première séance à Valence, en novembre dernier. Ils seront autorisés à porter leurs nouvelles couleurs et les logos des marques et sponsors auxquels ils sont désormais liés.

Quels sont les grands enjeux du test de Sepang ?

Compte tenu de la grande limitation des essais hivernaux en MotoGP, ces trois jours sont particulièrement importants pour toutes les équipes. Pour tous les pilotes et pas uniquement ceux qui ont changé de marque, il s'agit de découvrir les nouvelles motos 2023 et les développements réalisés par les constructeurs pendant la pause, à l'image des nombreuses solutions aérodynamiques déjà aperçues pendant le Shakedown.

Certaines marques sont particulièrement attendues, à l'instar de Yamaha, dont les essais de Valence s'étaient révélés décevants. Fabio Quartararo n'a pas caché qu'il attendait des progrès notables côté moteur et il faudra voir si la vitesse de pointe prometteuse affichée par Cal Crutchlow pendant le Shakedown se confirme et traduit un travail bien orienté. Chez Honda aussi, on attend beaucoup de ce test, après que la marque a touché le fond en 2022 et reçu un avertissement très clair de la part de Marc Márquez. Il y a eu beaucoup de changements au HRC pendant l'hiver, avec notamment l'arrivée de Ken Kawauchi à la direction technique, et c'est désormais la piste qui doit parler.

Les autres constructeurs ne comptent, bien sûr, pas faire du sur-place. Ducati entend confirmer son statut de leader mais en adoptant une approche plus prudente que l'an dernier, avec probablement des développements moins extrêmes. Aprilia veut pour sa part confirmer sa nette progression et tenter de franchir le dernier pas vers des victoires régulières. Chez KTM, on ne cache pas que l'on vise désormais le titre et cela doit passer par des progrès dans les domaines perfectibles, notamment sr le tour lancé.

Les développements "prudents" de Ducati ont commencé à se dévoiler pendant le Shakedown

Que se passera-t-il après le test de Sepang ?

Il faudra ensuite attendre près d'un mois avant de revoir les pilotes MotoGP en piste, puisque le second test de pré-saison se déroulera les samedi 11 et dimanche 12 mars à Portimão, au Portugal. C'est sur ce circuit qu'aura ensuite lieu le premier Grand Prix de la saison, du 24 au 26 mars. Rappelons que 21 manches sont prévues au calendrier cette année, du jamais-vu, et qu'une fois la saison lancée il ne restera que deux tests ouverts aux titulaires : le 1er mai à Jerez au lendemain du GP d'Espagne, et le 11 septembre à Misano après celui de Saint-Marin.

Entre les deux tests officiels de la pré-saison, plusieurs équipes organiseront leur présentation officielle. Ce sera le cas notamment de Repsol Honda, qui réunira Marc Márquez et Joan Mir sur scène le 22 février à Madrid. Puis viendront Tech3, LCR et Aprilia, avant le team RNF qui prévoit sa présentation dans la foulée du test de Portimão. À ce jour, seule l'équipe VR46 n'a pas encore annoncé de date pour cet événement. Toutes les autres formations l'ont, elles, déjà organisée, souvent pour ne dévoiler que leur livrée 2023 puisque les développements techniques restent secrets à ce stade.

Vous pourrez suivre le test de Sepang grâce à Motorsport.com, puisque nous publierons le compte-rendu de chaque journée et vous proposerons, grâce à notre reporter Oriol Puigdemont présent sur place, toutes les infos à ne pas manquer, ainsi que les réactions des pilotes et les photos de ces trois jours d'essais.