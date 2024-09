De fortes pluies à Misano avant le 2e Grand Prix MotoGP

Le GP de Saint-Marin qui s'est tenu il y a dix jours à Misano a été marqué par un passage bref, mais lourd de conséquences, de la pluie. L'averse qui a touché le circuit au début de la course MotoGP a en effet poussé le leader du championnat, Jorge Martín, à passer par les stands pour changer de moto, une décision mal inspirée qui allait finir par lui coûter 19 points sur Pecco Bagnaia et 24 sur Marc Márquez, ses deux plus proches poursuivants au classement général.

On se souvient que la pluie avait frappé le circuit bien plus fort dans la soirée, jusqu'à retarder quelque peu le début du test qui s'est tenu au lendemain du Grand Prix, sans toutefois le compromettre. Plus d'une semaine a passé désormais et le mauvais temps n'a pas quitté la région, loin de là. L'Émilie-Romagne se trouve en effet en alerte orange jusqu'à jeudi minuit.

L'alerte diffusée par les services météo fait état de "temps perturbé, avec des précipitations intenses et persistantes". Les cours d'eau sont surveillés de près, et notamment sur la partie orientale de la région, où se trouve le circuit. Une alerte jaune complète ce bilan dans cette zone, pour des orages, des bourrasques modérées et une mer agitée, avec un risque d'inondations sur le littoral.

Ces prévisions météo ont poussé à l'annulation d'un événement prévu pour les fans et qui devait se tenir ce mercredi à 17h à Rimini, en présence de Jorge Martín, Enea Bastianini et Marco Bezzecchi. Un autre événement prévu pour jeudi matin, en l'occurrence l'inauguration d'un rond-point Marco Simoncelli sur la commune de Coriano, a quant à lui été déplacé à samedi soir.

Fort heureusement, les prévisions s'améliorent grandement pour la suite de la semaine. Un risque d'orage perdure pour la journée de vendredi, celle des premiers essais du GP d'Émilie-Romagne, après quoi le ciel devrait enfin s'éclaircir. Il faudra composer avec un vent estimé entre 10 et 15 km/h, mais sous un ciel plutôt dégagé et avec un thermomètre oscillant entre 15 et 22°C au cours des journées de samedi et dimanche.

Des records en vue ?

Disputer un second Grand Prix sur le même circuit en l'espace de deux semaines relève, a priori, d'une certaine routine, néanmoins la météo fait partie des éléments sur lesquels Michelin garde un œil attentif.

"Après un week-end de course et une journée test ici-même il y a moins de deux semaines, nous sommes relativement sereins mais nous restons toujours sur nos gardes", explique Piero Taramasso, responsable de la compétition deux-roues pour le manufacturier MotoGP. "La grande inconnue reste la météo, car nous sommes un tout petit peu plus tard dans la saison et en bord de mer, où l’air peut se charger rapidement en humidité."

Une bonne partie des records de la piste ont été battu lors du premier Grand Prix sur place, laissant seulement la vitesse de pointe et le temps total de la course principale parmi les références datant de 2023. En revenant sur place, Michelin compte bien faire mieux, si les conditions le permettent.

"Cela ne pourra pas se faire sans prendre certains risques", précise Piero Taramasso, néanmoins confiant : "Après le généreux temps en piste que nous avons eu ici ces dernières semaines, on peut penser que les motos bénéficieront de réglages très affinés. Les pilotes pourront trouver en nos pneus toute la constance et la polyvalence nécessaires pour repousser les limites de leurs machines."