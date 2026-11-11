MotoGP GP du Qatar

Bagnaia opéré avec succès après une double fracture au pied

Le triple champion du monde espère disputer encore au moins une course avec Ducati avant de rejoindre Aprilia.

Rubén Carballo Rosa

Mis à jour: 11 nov. 2026, 08:20

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Francesco Bagnaia a été opéré avec succès afin de soigner deux fractures au pied droit, contractées samedi lors de la course Sprint du Grand Prix du Qatar MotoGP.

Il va désormais entamer sa rééducation dès que possible, sans qu'une date précise de retour à la compétition ait encore été fixée. Selon le team manager Davide Tardozzi, le premier objectif est toutefois d'être rétabli à temps pour la prochaine manche de la saison 2026 du MotoGP, à Portimão, du 20 au 22 novembre.

L'Italien était en quête d'un bon résultat lors du Sprint à Losail lorsqu'il a été impliqué dans un accrochage dont il n'était pas responsable. Alors que Fermin Aldeguer tentait de dépasser Pedro Acosta, le pilote Gresini a manqué son freinage et sa roue avant est venue percuter l'arrière de la Ducati de Bagnaia.

Le choc a propulsé Bagnaia dans les airs de manière spectaculaire avant qu'il ne retombe lourdement sur la piste, suscitant immédiatement des inquiétudes quant à son état de santé. Heureusement, les images de la retransmission télévisée internationale ont rapidement montré que l'Italien était conscient après sa chute.

Les premiers examens médicaux ont néanmoins confirmé que Bagnaia était blessé, avec des fractures des quatrième et cinquième métatarsiens du pied droit. Il a ensuite été transporté dans un hôpital de Doha, où il a été établi qu'une intervention chirurgicale serait nécessaire à son retour en Italie. Il a donc été déclaré forfait pour le Grand Prix du Qatar, dimanche.

L'opération a eu lieu mardi à Turin. Dans un communiqué, Ducati a confirmé qu'elle s'était déroulée avec succès et qu'une plaque avait été posée afin de stabiliser l'une des fractures. L'évolution de sa convalescence dans les prochains jours permettra de déterminer quand il pourra retrouver la piste.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Francesco Bagnaia a été opéré avec succès ce matin afin de soigner une double fracture des quatrième et cinquième métatarsiens du pied droit, survenue à la suite d'une chute dans les premiers tours du Sprint de samedi dernier au Grand Prix du Qatar", a indiqué le constructeur de Borgo Panigale dans un communiqué.

"L'équipe médicale, dirigée par le Dr Luigi Milano à la clinique Humanitas Cellini de Turin, a procédé avec succès à la pose d'une plaque de fixation sur le quatrième métatarsien du pied droit. Le pilote du Ducati Lenovo Team entamera sa rééducation dès que possible. L'évolution de son état au cours des prochains jours permettra de déterminer précisément le calendrier de son retour à la compétition."

Rappelons qu'à l'issue du Grand Prix du Qatar, le patron de Ducati, Davide Tardozzi, avait confirmé que l'objectif était de voir Bagnaia de retour pour le GP du Portugal. Le rendez-vous de Valence constituait une solution de repli s'il ne parvenait pas à se rétablir à temps.

"Au plus tard, il sera opéré mardi matin. Nous allons donc essayer de faire en sorte que cela se passe le plus rapidement possible, car son intention est sans aucun doute de tenter d'être au Portugal", avait-il déclaré à Sky Sport MotoGP.

"Évidemment, nous ne pouvons pas prendre cette décision maintenant, car il doit d'abord être opéré et les médecins doivent nous donner leur feu vert. Nous devons également voir comment sa convalescence évolue après l'intervention, mais lorsque nous l'avons laissé à l'aéroport, Pecco avait pour objectif d'être à Portimão."

"Il ne fait donc aucun doute qu'il sera à Valence, mais nous espérons sincèrement pouvoir le retrouver dès le prochain Grand Prix."

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