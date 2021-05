Morbidelli s'est blessé au genou à l'entraînement au Ranch

L.B., Le Mans - Franco Morbidelli a connu un incident plutôt inhabituel, samedi, puisqu'on l'a vu tomber alors qu'il tentait un changement de moto dans une simulation de flag-to-flag devant son stand, à la fin des EL3 du Grand Prix de France. Le team Petronas a expliqué que son pilote s'était "légèrement tordu le genou gauche", mais il s'avère qu'un incident survenu à l'entraînement avait déjà fragilisé ce genou et a contribué à causer cet incident.

"J'ai pris un coup au genou, qui n'était déjà pas dans la meilleure des formes à cause d'une sorte de chute à l'entraînement. Donc mon genou m'a tout simplement lâché pendant mon essai de flag-to-flag", a expliqué Morbidelli. "Mon genou n'est pas très stable pour le moment donc quand j'ai voulu changer de moto et que j'ai pris appui par terre avec ma jambe gauche, j'ai juste dû le 'laisser partir'. J'ai senti que mon genou voulait se déboîter alors je l'ai laissé aller et je suis tombé sur la moto au lieu de sauter dessus."

Début mars, déjà, le pilote de la VR46 Riders Academy avait indiqué s'être fait mal à la cheville en tombant lors de l'une des fameuses "Americane", les courses finales que disputent les pilotes lors de leurs entraînements en flat-track au Ranch de Valentino Rossi. Cette fois, ce n'est pas véritablement une chute qui a fragilisé son genou, comme il l'a expliqué : "Je me suis fait une chaleur en m'entraînant au Ranch, mais je ne suis pas tombé, je me suis rattrapé. J'ai dû mettre la jambe au sol et, comme vous l'avez vu, mon genou est faible donc j'ai commencé à avoir mal depuis la semaine dernière."

Malgré cet incident survenu dans la matinée, Franco Morbidelli a pu reprendre la piste pour les EL4, puis disputer les qualifications sans difficultés. Il y a obtenu la quatrième place sur la grille de départ. "On travaillait déjà dessus avec la Clinica Mobile, mais on a eu besoin d'intensifier le travail. Au final, j'ai pu assez bien rouler l'après-midi. Je me suis bien senti sur la moto, je n'ai pas eu trop mal et c'est positif", retenait-il samedi soir, prévoyant d'autres soins afin de poursuivre sa guérison.

En attendant, et bien que la course réserve encore un certain nombre d'inconnues compte tenu de conditions météo difficile à prévoir, Franco Morbidelli s'est dit satisfait d'avoir pu maintenir une bonne performance après avoir obtenu son premier podium à Jerez.

"Je suis très content de cette quatrième place. On a réussi à obtenir un bon résultat aujourd'hui, encore une fois, donc je suis content de la lancée sur laquelle on est depuis Portimão, c'est positif", a-t-il souligné. "Globalement, ça a été une bonne journée compte tenu de cette deuxième ligne, car c'est toujours important avec notre moto et c'est important en général, donc je suis content. Ce sera une course difficile. Que ce soit mouillé, sec ou mixte, ce sera très dur, car personne n'a de données et tout le monde a donc beaucoup d'interrogations quant à l'endurance des pneus et les sensations sur la moto. Donc rien n'est très clair mais j'ai eu de bonnes sensations en EL4 et on est en bonne voie, alors j'espère que ce sera une bonne journée pour nous."

Une chose est certaine, Morbidelli aimerait éviter de disputer ce dimanche sa première course flag-to-flag, c'est-à-dire avec un changement de conditions de piste forçant à passer par les stands pour sauter d'une moto réglée pour le mouillé à une moto réglée pour le sec (ou vice-versa).

"J'espère que ce seront des conditions claires, complètement mouillées ou sèches. Je n'aimerais pas un flag-to-flag, à cause de ce que vous avez vu [samedi] matin et aussi parce que je ne suis pas très rapide dans des conditions intermédiaires", a-t-il expliqué. "Dans ces conditions, il est très difficile de définir une stratégie car on est très lié à la météo. J'essaye d'être prêt à tout et ensuite je prends ce qui vient. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'être prêt à tout."

