Franco Morbidelli pénalisé sur la grille à Mandalika

Charger le lecteur audio

Le week-end de Franco Morbidelli se complique. Déjà victime d'un chute qui a contribué à sa décevante 12e place sur la grille à Mandalika, le pilote Yamaha a en plus reçu une pénalité de trois places pour ne pas avoir respecté la procédure dans une simulation de départ en EL3. Au moment de se positionner sur la grille, Morbidelli a doublé Joan Mir alors que la direction de course avait demandé aux pilotes de ne pas le faire durant une réunion de la Commission de sécurité à laquelle il n'a pas participé.

"J'ai fait une erreur", a reconnu le pilote Yamaha. "Ce n'était vraiment pas mon après-midi. Au moment de faire la simulation de départ, j'ai avancé d'une ligne [...] parce que je voulais être sur un emplacement sec. [Mir] est passé très près de moi mais c'est de ma faute. Je mérite cette pénalité. Je suis désolé d'avoir fait ça."

Morbidelli est également revenu sur les conditions de sa chute en qualifications. L'Italien a été piégé par une zone restée humide et il a perdu le contrôle de sa moto à très haute vitesse : "On a eu un mauvais après-midi. Tout se passait bien, on a très bien travaillé en pneus usés, je me sentais très bien. J'avais une marge de progrès mais j'étais déjà à un bon niveau. En qualifications, j'ai été trop agressif au virage et je suis passé sur la flaque, je pensais qu'il n'y en avait plus mais il y en avait encore une, et je suis tombé."

"C'est dommage. C'est de ma faute et c'est décevant parce que j'ai un très bon rythme. Rien n'est perdu à ce stade mais en partant si loin, c'est sûr que ça sera plus dur. On peut encore décrocher un bon résultat demain. On verra lequel."

La pénalité de Franco Morbidelli le fait passer de la 12e à la 15e place sur la grille dé départ et profite à Luca Marini, Marco Bezzecchi et Marc Márquez, qui gagnent tous une position.