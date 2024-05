Le MotoGP songe à un gel du développement pour 2025 et 2026

Le règlement 2027 du MotoGP a été annoncé en début de semaine avec de profonds changements techniques au programme. Les ailerons vont voir leur taille réduite, la cylindrée des moteurs va être abaissée et le variateur de hauteur va être interdit, ce qui va obliger les constructeurs à partir d'une page blanche pour développer leurs machines, et entraîner des dépenses importantes.

"Il est clair qu'il va falloir orienter des ressources", a confirmé Romano Albesiano, directeur technique d'Aprilia, qui planche déjà sur sa nouvelle moto. "Pour les constructeurs, c'est un investissement énorme. On ne peut pas s'arrêter, il faut continuer à dépenser pour la saison et on fera tout type de développement, mais dans le même temps il faut concevoir une nouvelle moto. C'est donc un gros investissement pour les constructeurs, vraiment."

Afin d'éviter que deux programmes de développement soient menés de front par les marques, entre la nécessité de faire évoluer la génération actuelle de motos jusqu'en 2026 tout en préparant celles qui seront lancées en 2027, le MotoGP pourrait imposer de ne plus faire évoluer les motos lors des deux prochaines saisons.

Ce gel du développement, déjà connu en 2020 et 2021 pour atténuer les effets du COVID, reste une simple possibilité à ce stade, qui doit être discutée entre les constructeurs et les instances dirigeantes. Il faudra notamment prendre en compte le cas des concessions, qui permettent aux marques les moins performantes, Yamaha et Honda actuellement, de faire évoluer plus régulièrement leurs motos.

"C'est un sujet qui a été discuté", a confirmé Carlos Ezpeleta, le directeur sportif du MotoGP, lors d'une conférence de presse ce vendredi au Mans. "Actuellement, la seule limite dans le développement est sur le moteur [gelé pour l'année, sauf pour Yamaha et Honda, ndlr]. C'est un élément dont il faut discuter. Cela dépendra des concessions. On en discute avec les constructeurs actuellement et il n'y a pas encore de résultat final aujourd'hui."

En attendant les gros changements prévus en 2027, le règlement technique devrait rester très stable lors des deux prochaines saisons. Le variateur de hauteur a déjà été limité par le passé, en limitant son utilisant à l'avant pour la phase de départ, tandis qu'il est permis au départ et en sortie de virage à l'arrière. Rien ne devrait changer à ce niveau lors des deux prochaines saisons, malgré l'interdiction prévue du dispositif en 2027. "Sauf si quelque chose change, le règlement va rester tel qu'il est maintenant", a confirmé Ezpeleta à ce sujet.