Le MotoGP se prépare à un gel des moteurs jusqu'en 2027

L'idée d'un gel du développement des moteurs lors deux prochaines saisons était dans l'air depuis plusieurs mois en MotoGP. Selon les informations de Motorsport.com, la Commission Grand Prix, qui formule et valide tous les changements de règlements, a prévu de valider cette mesure lors de sa prochaine réunion, qui se tiendra en amont de la prochaine manche au calendrier, le GP d'Émilie-Romagne.

Actuellement, chaque constructeur doit faire homologuer son moteur pour l'ensemble de la saison, avec interdiction de le modifier par la suite, mais les constructeurs appartenant à la catégorie D des concessions – à savoir Yamaha et Honda cette année – peuvent continuer à le faire évoluer en cours d'année. Les deux marques conserveront ce droit en 2025 et 2026, à condition de rester dans la catégorie D.

Un gel du développement avait déjà été imposé du printemps 2020 jusqu'à la fin de l'année 2021, en réponse aux troubles économiques créés par la pandémie. Cette fois, le but est de limiter les investissements faits par les constructeurs sur la génération de motos actuelle, et de leur permettre de consacrer leurs ressources au travail autour du règlement 2027, qui verra la cylindrée des moteurs passer de 1000cc à 850cc, avec également des restrictions dans l'aérodynamique et pour les variateurs de hauteur.

La saison prochaine, les nouveaux moteurs seront ainsi homologués par les commissaires de l'IRTA, l'association des équipes, au plus tard dans les jours précédents le GP de Thaïlande, manche d'ouverture du championnat programmée le 2 mars 2025. Les moteurs resteront inchangés jusqu'à l'introduction du nouveau règlement en 2027.

Des exemptions restent possibles, notamment pour des raisons de sécurité, mais sont rares, car strictement encadrées. En 2021, Yamaha avait été impliqué dans une polémique en changeant de fournisseur pour les soupapes de son moteur. La marque avait été sanctionnée aux championnats des constructeurs et des équipes, en perdant les points inscrits à Jerez en ouverture de la saison, puisque la FIM avait considéré que les moteurs utilisés ne correspondaient pas à la version homologuée.