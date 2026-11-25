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Gigi Dall'Igna : "Marc Márquez est le meilleur pilote de l'histoire, il n'y a aucun doute"

Personne n'a autant soutenu que Gigi Dall'Igna l'arrivée de Marc Márquez dans l'équipe officielle Ducati. Une décision qui avait suscité la controverse à l'époque et qui s'est finalement révélée être, sans doute, le choix le plus déterminant de la carrière de l'Italien.

Germán Garcia Casanova

Publié: 25 nov. 2026, 07:34

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Photo de : Ducati Corse

Alors que le titre MotoGP 2027 est revenu à Marc Márquez, qui a ainsi décroché sa 10e couronne mondiale, nul besoin d'être un grand spécialiste pour comprendre que sans lui, Ducati aurait eu bien du mal à prolonger sa domination dans la catégorie reine.

La lutte entre le constructeur de Borgo Panigale et son principal rival actuel en MotoGP, Aprilia, a connu des hauts et des bas tout au long de l'année. Aprilia a signé le premier triplé de l'histoire du MotoGP au Mans, avant de réaliser un quadruplé encore plus impressionnant en Indonésie.

Au total, Aprilia a remporté 10 courses principales, contre neuf pour Ducati, dont sept victoires pour Márquez. Mais l'Espagnol a fait la différence le samedi avec 10 succès en Sprint, tandis que Bezzecchi a commis des erreurs et n'a remporté sa première course Sprint qu'à Portimão.

Même si Aprilia mène désormais le championnat constructeurs et a remporté le titre par équipes, Ducati a décroché la récompense suprême, le titre pilotes. Gigi Dall'Igna sait qu'il le doit à son pilote vedette, Márquez.

"J'ai perdu quelques championnats du monde à cause de Marc. Alors si j'en gagne un grâce à lui, nous ne prenons probablement rien à personne", a-t-il déclaré dimanche, après l'obtention du titre, en référence à la supposée supériorité technique d'Aprilia.

Gigi Dall'Igna and Marc Marquez celebrate the title

Photo de: Ducati Corse

Motorsport.com a rencontré Dall'Igna dans le garage de l'équipe italienne. Toujours vêtu de son tee-shirt commémoratif trempé de champagne, il est revenu sur les critiques essuyées après avoir choisi Márquez et sur le chemin parcouru depuis cette décision.

"Marc est sans aucun doute le meilleur pilote de l'histoire, je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute là-dessus", a affirmé l'Italien, défendant ce choix controversé effectué à la mi-2023. "Ce n'est pas comme si nous avions tiré au sort et que nous étions tombés sur Marc par hasard. C'était notre choix, et il a été vivement critiqué par beaucoup de monde. Montrer que c'était la bonne décision est également important."

Pour Dall'Igna, Márquez parvient à faire la différence avec les autres grâce à son état d'esprit et à sa force mentale : "Marc n'a que la victoire en tête. En fait, rien d'autre ne l'intéresse et il est déterminé à gagner en toutes circonstances. Quoi qu'il arrive, il sait que seule la première place compte."

Au-delà de son immense talent de pilote, Dall'Igna souligne aussi la capacité de l'Espagnol à faire progresser ceux qui travaillent avec lui : "Il fait également la différence sur ce plan, car sa manière de pousser et de motiver tout le monde est incroyable."

"C'est un pilote qui sait reconnaître ses petites erreurs. Il est capable de dire 'Je me suis trompé', ce qui n'est pas courant chez un champion comme lui. Je pense que cela fait vraiment la différence, car je vous assure que cela nous pousse, nous aussi, à donner tout ce que nous avons pour lui permettre de faire ce qu'il doit faire."

Marc Marquez celebrates the title

Photo de: Ducati Corse

Alors que les titres pilotes et par équipes ont déjà été attribués, le championnat constructeurs se jouera ce week-end à Valence. Aprilia compte neuf points d'avance.

"Nous allons essayer", a déclaré Dall'Igna. "C'est un championnat important. Honnêtement, le titre par équipes ne m'a jamais vraiment intéressé, mais le titre constructeurs, oui, et nous allons essayer de le remporter, même si ce sera difficile. Les autres ont certainement bien travaillé, c'est un fait, mais les concessions ont joué contre nous, peut-être même davantage que nous ne l'avions imaginé. Quoi qu'il en soit, je dois les féliciter, car ils ont développé une très bonne moto."

Ce week-end à Valence, Ducati vivra également un moment chargé en émotion avec les adieux de Pecco Bagnaia. Après huit saisons marquées par deux titres et de nombreuses victoires, l'Italien rejoindra en effet Aprilia.

"J'adore Pecco, je lui dois énormément", a déclaré Dall'Igna. "J'ai remporté mon premier championnat du monde MotoGP avec lui et c'est un moment que je n'oublierai jamais. J'aurais aimé que les choses soient plus simples, y compris vers la fin, mais malheureusement, cela n'a pas été le cas et j'en suis vraiment désolé. Parfois, la vie ne nous laisse pas choisir comment les choses se passent. Elles suivent simplement leur propre cours."

Le jeune et talentueux Pedro Acosta prendra la place de Bagnaia aux côtés de Márquez pour les deux prochaines années. "Disons qu'à mes yeux, ce sont les deux pilotes les plus forts de la grille l'année prochaine", a conclu Dall'Igna.

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