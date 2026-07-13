Comme un goût de victoire pour Ogura, 2e au Sachsenring derrière Márquez

Ai Ogura était encore bel et bien au rendez-vous, dimanche, malgré un circuit du Sachsenring qui lui avait jusqu'alors posé plus de difficultés que les pistes précédentes. Deuxième du GP de République tchèque, puis vainqueur de celui des Pays-Bas, il a décroché son troisième podium dominical consécutif.

Le pilote Trackhouse n'était pourtant que sixième vendredi, puis qualifié en cinquième position. Il a gagné un cran supplémentaire dans la course sprint pour terminer à un peu plus de deux secondes de Fabio Di Giannantonio et de sa médaille de bronze. Dimanche, un départ bien réussi lui a cette fois permis de se positionner immédiatement devant le pilote VR46.

Passé sur le podium provisoire avec la chute d'Álex Márquez, le Japonais a ensuite reproduit ce qu'il sait faire de mieux, en élevant son niveau de performance dans la dernière partie de la course. Cela lui a permis de dépasser Raúl Fernández, par ailleurs arrivé à sa limite physique alors qu'il souffrait du dos, et c'est donc en deuxième position qu'Ai Ogura a rallié l'arrivée.

Sachant qu'il visait un double top 6 pour ce Grand Prix qu'il ne sentait pas vraiment, c'est un bilan plus que réussi pour le pilote Trackhouse. "La position qu'on a obtenue dans les deux courses est beaucoup plus élevée que ce à quoi on s'attendait. Je pense qu'on peut s'estimer super satisfaits", a-t-il réagi au micro du site officiel du MotoGP.

"Terminer deuxième derrière Marc [Márquez] ici… J'ai le sentiment d'avoir fait mon maximum ! Je ne pourrais être plus heureux. On a fait notre boulot ici, alors un bon dimanche !"

Ai Ogura s'est bien placé dès le départ. Photo de : Mirco Lazzari GP / Getty Images

La gestion pneumatique constituait le casse-tête de l'ensemble des pilotes dimanche, et Ogura s'en est parfaitement bien sorti, alors même qu'il déplorait ne pas avoir réussi à bien doser samedi cet équilibre nécessaire entre le fait de ne pas trop stresser le pneu avant et de maintenir néanmoins une vitesse élevée.

"J'ai probablement eu la chance d'avoir mon souci avec l'avant dès la course sprint", a-t-il estimé alors que d'autres sont apparus en difficulté sur ce point dimanche. "On a travaillé là-dessus pendant le warm-up et je pense que ça a payé dans la course longue. Je crois qu'on a réussi à très bien gérer le pneu avant en particulier. J'ai gardé mon rythme jusqu'au bout, donc une bonne course, une bonne gestion."

"Je n'étais pas sûr du pneu arrière medium, mais je pense qu'il a finalement plutôt bien marché pour nous. J'ai pu maintenir mon rythme jusqu'au bout", a ajouté Ai Ogura. "Dans la course, je me suis beaucoup concentré sur le fait d'économiser le pneu avant. Avec l'arrière, on ne peut pas faire grand-chose, donc j'ai principalement travaillé sur l'avant."

"J'ai pu voir que Raúl était en difficulté et je pense que j'avais de meilleures sensations sur l'avant. Je crois qu'on a fait du bon boulot, en gérant très bien la situation et en dépassant. C'était bien."

Ce troisième podium consécutif, et plus largement une solide série d'arrivées parmi les cinq premiers, place aujourd'hui Ai Ogura au deuxième rang du championnat, à seulement 14 points du leader.