Le GP d'Argentine menacé d'annulation par la politique de Javier Milei

Les coupes budgétaires imposées par le gouvernement argentin sous la nouvelle présidence de Javier Milei remettent sérieusement en question l'organisation du Grand Prix d'Argentine MotoGP à Termas de Río Hondo en 2024.

À un mois et demi du début du championnat, le 10 mars au Qatar, le risque de voir la troisième manche du calendrier ne pas avoir lieu est grandissant. Une menace confirmée par les informations dont dispose Motorsport.com quant à ce Grand Prix prévu du 5 au 7 avril prochains.

Dès le début de sa mandature, le 10 décembre dernier, le nouveau président Javier Milei a mis en œuvre en Argentine une politique de baisse drastique des dépenses dans tous les domaines. Elle s'est traduite par une réduction de moitié du nombre de ministères, qui sont passés de 18 à 9.

Dans un tel contexte, les dépenses directes consenties pour le Grand Prix d'Argentine deviennent pratiquement injustifiables. Car l'épreuve reçoit une manne financière significative du gouvernement national, ainsi que du gouvernement de la province de Santiago del Estero.

La plupart des équipes n'ont pas encore été informées par l'IRTA, l'association qui les représente, mais plusieurs d'entre elles supposent déjà que le Grand Prix n'aura pas lieu. S'il est annulé, le championnat se retrouvera avec une pause de trois semaines entre le Grand Prix du Portugal, le 24 mars, et celui des Amériques, le 14 avril.

Le circuit de Balaton Park figure sur la liste de réserve au calendrier annoncé en septembre dernier par le MotoGP, mais le délai très court rend difficile d'imaginer que le tracé hongrois puisse combler le vide que laisserait une annulation de la manche sud-américaine.

Présent au calendrier depuis 2014, le Grand Prix d'Argentine a connu plus récemment des années difficiles puisque les éditions 2020 et 2021 ont été annulées à cause de la pandémie de Covid. Le circuit a également été touché par un terrible incendie au niveau du bâtiment des stands en 2021. En 2022, l'épreuve a failli ne pas avoir lieu à cause de retards de fret, le week-end ayant finalement été réduit à deux journées de roulage après l'annulation des essais du vendredi.

Par ailleurs, les équipes consultées par Motorsport.com ne seraient pas non plus surprises que le Grand Prix du Kazakhstan, prévu pour la mi-juin mais déjà annulé la saison dernière, fasse une nouvelle fois défaut en 2024. Pour l'heure, et dans son format original, le calendrier 2024 doit être le plus chargé de l'histoire du MotoGP avec un total de 22 Grands Prix.