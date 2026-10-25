MotoGP GP d'Australie
Le Grand Prix d'Australie MotoGP est annulé !
Le départ de la course de dimanche à Phillip Island a été retardée de plusieurs heures, avant qu'elle ne soit finalement annulée.
Rachit Thukral
Mis à jour: 25 oct. 2026, 04:49
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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Le Grand Prix d'Australie a été annulé, après avoir été retardé de plus de deux heures en raison des mauvaises conditions météorologiques à Phillip Island, ce dimanche.
La dernière course de MotoGP disputée sur le mythique circuit de Phillip Island devait s'élancer à 14h, heure locale, puis l'ouverture de la voie des stands a été provisoirement prévue à 16h, pour un départ éventuel à 16h30, soit 6h30 en France. Néanmoins, 25 minutes avant cette échéance, la direction de course a annoncé l'annulation de l'épreuve.
Alors que Melbourne reste sous de fortes pluies, le manque de visibilité demeure le principal problème, empêchant l'hélicoptère médical du MotoGP de décoller. Le règlement du championnat impose que cet hélicoptère reste en attente afin de pouvoir transporter un pilote à l'hôpital par voie aérienne si nécessaire.
"En raison d'une visibilité limitée empêchant l'hélicoptère médical d'opérer lors du Grand Prix d'Australie à Phillip Island, la course MotoGP est annulée", a annoncé le MotoGP dans un communiqué.
"Pour faire leurs adieux à Phillip Island, les pilotes MotoGP effectueront un tour derrière la voiture de sécurité, puis s'arrêteront sur la ligne droite principale pour saluer les fans.
"La voie des stands ouvrira à 15h45, heure locale, pour ce tour d'adieu."
L'activité en piste devait débuter à 9h40 avec le warm-up MotoGP. La séance avait ensuite été reportée à 11h avant d'être annulée. Les courses Moto3 et Moto2 à Phillip Island ont été annulées successivement au cours de la journée afin de donner la priorité à la catégorie reine.
De mauvaises conditions météorologiques étaient annoncées tout au long du week-end à Phillip Island, et comme redouté, la situation s'est dégradée dimanche.
Des discussions avaient eu lieu en début de week-end quant à la possibilité pour le MotoGP de modifier le programme de manière préventive, mais aucun changement n'a finalement été effectué.
Toutes les séances de samedi se sont déroulées comme prévu. Les qualifications ont eu lieu sur une piste mouillée, avant que le circuit ne sèche à temps pour la course sprint.
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