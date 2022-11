Le GP de France élu meilleur Grand Prix de 2022

Charger le lecteur audio

La Dorna, l'IRTA (l'association internationale des équipes de Grand Prix moto) et la FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) ont décerné le prix de Meilleur Grand Prix de 2022 au Grand Prix de France, en se basant sur l'ensemble du spectacle proposé aux visiteurs.

L'événement a ainsi été distingué par les nombreuses activités mises en place par son organisateur Claude Michy et ses équipes, qui comprennent celles organisées tout au long des trois jours au sein du village, le show mécanique, les concerts, l'ouverture de la voie des stands le jeudi ou encore le rendez-vous avec les pilotes les vendredi et samedi. Le Grand Prix de France est en effet l'un des seuls Grands Prix du calendrier où les spectateurs peuvent venir à leur rencontre.

"Nous sommes fiers de cette récompense, mais je souhaite avant tout remercier Carmelo Ezpeleta [le PDG de la Dorna, ndlr] pour la confiance qu'il m'accorde depuis 1994, j'ai beaucoup de respect pour lui. Nos échanges fructueux avec l'IRTA nous ont toujours aidés dans nos initiatives", a déclaré Claude Michy.

"Nous associons à cette distinction tous les acteurs du SHARK Grand Prix de France Moto : l'ACO, ses collaborateurs et commissaires, nos partenaires publics et privés, nos fournisseurs, la préfecture de la Sarthe et les autorités locales, sans oublier notre fantastique public."

L'ouverture de la voie des stands le jeudi.

"En tant que président de l'IRTA et Français, je suis très fier de voir le Grand Prix de France récompensé comme le meilleur de 2022. Je pense que Claude Michy et son équipe ont fait un travail incroyable. Depuis trois décennies, il fait un travail fantastique et je pense qu'ils ont montré le chemin à certains promoteurs", a pour sa part souligné Hervé Poncharal.

"Chaque année il y a quelque chose de spécial, des cascadeurs... Il a montré que l'objectif principal d'un Grand Prix est la course MotoGP, mais qu'il faut aussi apporter une expérience totale aux fans. Avec un village pour les fans, des concerts, des activités en plus... il a montré la voie [à suivre], et en plus malgré le manque de héros locaux en catégorie reine avant Johann et Fabio, malgré la moto qui est parfois difficile. Ils ont toujours eu un public incroyable et ça a toujours été l'un des Grands Prix avec le plus de monde."

En plus de son prix, le Grand Prix de France détient également la plus grande affluence de spectateurs de la saison avec 110 000 personnes le dimanche, ce qui fait de cette saison 2022 un succès total, que les équipes tenteront de renouveler lors de la saison 2023, qui sera par ailleurs le 1000e Grand Prix de l'Histoire.

"Nous préparons activement la 30e organisation du SHARK Grand Prix de France Moto qui aura lieu les 12, 13 et 14 Mai 2023", a ajouté Claude Michy. La billetterie est ouverte et les tribunes sont déjà complètes, annonçant à nouveau un Grand Prix très visité. Les billets d'enceinte générale sont quant à eux toujours disponibles.

