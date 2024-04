Le GP de France MotoGP sera en clair sur C8

Comme chaque année, le GP de France MotoGP bénéficiera d'une couverture télévisée particulière dans l'hexagone. Outre le dispositif habituel sur les canaux payants du groupe Canal+, l'épreuve sera en effet diffusée gratuitement et en clair sur la chaîne C8.

Diffuseur du MotoGP depuis 2019, Canal+ retransmet l'intégralité des séances et des courses tout au long de la saison, à la fois pour la catégorie reine et pour le Moto2, le Moto3 ainsi que le championnat électrique qu'est le MotoE. Chaque année, l'offre s'enrichit d'épreuves spéciales proposées en clair sur C8, avec comme rendez-vous central le Grand Prix de France. Ce sera donc à nouveau le cas cette année, avec la diffusion de la course MotoGP dimanche 12 mai à 14h.

Cinquième manche de la saison, après le GP d'Espagne de cette semaine, l'épreuve se tiendra comme à son habitude sur le circuit Bugatti du Mans. Cette nouvelle édition entend s'inscrire dans les pas des précédentes, avec des records de popularité battus d'année en année, tout en martelant son envie de contenter avant tout le public.

En 2023, Canal+ annonçait 1,47 million de téléspectateurs pour sa couverture du GP de France, sa deuxième audience historique pour le MotoGP après l'édition 2021 de cette même course (1,84 million). Dans les tribunes sarthoises, on a enregistré 278 805 spectateurs l'an dernier, avec 116 692 rien que le dimanche pour assister à la victoire de Marco Bezzecchi. Il s'agissait de la plus forte affluence de la saison.

Les sports mécaniques jouissent d'une couverture importante sur les chaînes de Canal+ depuis l'arrivée de la Formule 1 en 2013. À ce jour, le groupe a les droits de diffusion de la F1 et du MotoGP en France jusqu'en 2029 inclus. Le WRC sera quant à lui couvert jusqu'en 2023 au moins. L'offre s'étend à l'IndyCar, la F2, la F3 et la F1 Academy.