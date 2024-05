Le GP d'Inde en passe d'être annulé et remplacé par le Kazakhstan

Après deux mois de championnat, le MotoGP a déjà annoncé l'annulation ou le report de deux Grands Prix : celui d'Argentine, qui n'aura pas lieu cette année à cause de difficultés politiques et financières locales, et celui du Kazakhstan, dont la tenue en juin a été annulée à la suite d'inondations. Alors que l'épreuve de Sokol a été reportée sine die, la Dorna travaille intensément sur l'hypothèse d'une annulation du GP d'Inde, selon les informations de Motorsport.com.

L'épreuve prévue à Buddh fin septembre est sur la sellette en raison du non-respect des engagements financiers contractuels des promoteurs locaux. La Dorna a fixé au 20 mai la date limite pour que l'Inde rattrape les paiements dus, une formalité qui a peu de chances de se concrétiser si l'on tient compte des retards passés.

Le premier GP d'Inde MotoGP, l'année dernière, avait eu lieu malgré un certain nombre de difficultés et au prix d'un effort logistique titanesque, mais le week-end avait été un succès. Dans le cas où il devrait être annulé cette saison, cela permettrait au Kazakhstan d'hériter de sa place dans le calendrier, et donc se tenir du 20 au 22 septembre.

Le circuit du Kazakhstan est prêt pour le MotoGP

Le report du déplacement sur le nouveau circuit de Sokol, situé près de la grande ville kazakhe d'Almaty, a aussi été évoqué pour le week-end du 14 juillet ou le suivant, néanmoins des voix se sont élevées contre une réduction de la trêve estivale réglementaire, qui s'étendra cette année entre le GP d'Allemagne (5-7 juillet) et celui de Grande-Bretagne (2-4 août).

Le circuit de Sokol, au Kazakhstan.

Le circuit paraît en tout cas prêt à accueillir le MotoGP, après l'annulation de la saison dernière. Ces derniers mois, les organes responsables ont effectué plusieurs visites à Sokol ainsi qu'à Almaty, afin de s'assurer que toutes les infrastructures nécessaires étaient en place. Les contrôles semblent s'être toujours révélés positifs, malgré un bémol au sujet des longs trajets dont il faudra s'acquitter quotidiennement pour rallier le circuit depuis les zones hôtelières, distants d'environ 75 kilomètres.

"Nous étions à Sokol il y a dix jours et le circuit est prêt à accueillir un Grand Prix MotoGP", a déclaré à Motorsport.com l'une des personnes ayant visité les lieux.

Désormais, la décision semble prise, néanmoins les délais contractuels suggèrent d'attendre la date fixée à l'Inde, soit la semaine prochaine, avant que la Fédération internationale de motocyclisme puisse faire une annonce officielle.

Avec l'annulation de l'Argentine et de l'Inde, et le repositionnement du Kazakhstan dans le calendrier, la saison 2024 du MotoGP compterait 20 Grands Prix, égalant donc le nombre atteint ces deux dernières années.