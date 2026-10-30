MotoGP GP de Malaisie

Marc Márquez écarte toute comparaison entre Jorge Martin et son propre retour à Jerez en 2020

Le pilote Ducati estime qu'il ne peut pas juger les risques pris ce week-end par son rival pour le titre, Jorge Martin, malgré sa blessure.

Rachit Thukral

Publié: 30 oct. 2026, 11:14

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Jorge Martin, Aprilia leads Marc Marquez, Ducati

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez a minimisé toute comparaison entre la tentative de Jorge Martin de participer au Grand Prix de Malaisie avec un bras blessé et son propre retour manqué à Jerez en 2020.

Martin poursuit son week-end en MotoGP à Sepang, moins d'une semaine après s'être fracturé le radius du bras droit dans une chute à Phillip Island. Le pilote Aprilia n'a pu boucler que trois tours lors des essais de vendredi après-midi, après avoir terminé la FP1 à la 20e place, à 1"8 du meilleur temps. Il a ensuite écourté sa journée afin de préserver ses forces.

Six ans plus tôt, Márquez avait lui aussi tenté de reprendre la compétition une semaine après s'être fracturé le bras droit lors du Grand Prix d'Espagne, manche d'ouverture de la saison. Il avait alors subi une opération chirurgicale pendant le court intervalle séparant les deux courses disputées à Jerez.

Mais ce retour précipité avait tourné au désastre : l'Espagnol avait aggravé une blessure déjà sérieuse et avait dû subir trois nouvelles opérations au cours des années suivantes pour retrouver une condition physique proche de son niveau initial.

Interrogé sur les risques pris par son rival pour le titre, Martin, au regard de sa propre mésaventure de 2020, Márquez a refusé de faire un parallèle entre les deux situations. Il a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas évaluer de l'extérieur la gravité exacte de la blessure de son compatriote.

"Je ne vais pas me prononcer, car je ne sais pas exactement ce qu'il a. Je ne sais pas si le radius est complètement fracturé ou s'il s'agit d'une fissure. Je ne sais pas, donc je ne veux pas entrer dans ce débat."

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Mais je fais confiance au protocole médical : si les médecins disent qu'il est apte, cela signifie que la douleur est présente, mais que le risque est acceptable. Bien sûr, il doit avoir mal. Martin est un gars solide, mais aujourd'hui, il était en difficulté."

Martin avait reçu une première autorisation de prendre part au week-end du Grand Prix de Malaisie jeudi, avant d'obtenir le feu vert définitif pour participer à la course après la FP1. Le médecin de MotoGP, Angel Charte, avait évalué son état après qu'il eut bouclé avec succès 12 tours lors de la séance matinale.

Le champion 2024 n'a toutefois ajouté que trois tours à son compteur l'après-midi. Il a échappé de peu à une grosse chute au virage 12 avant de regagner les stands. Son seul tour rapide, en 1'59"670, l'a placé à la 21e et dernière position d'un plateau MotoGP amoindri.

Martin a fait l'impasse sur ses obligations médiatiques de fin de journée afin de se concentrer sur sa récupération.

Il abordera les qualifications et le Sprint de samedi avec 10 points de retard sur la star de Ducati, Márquez, au championnat.

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