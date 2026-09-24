Le Portugal assure sa place au calendrier MotoGP pour 3 ans de plus

À la veille de l'annonce attendue du calendrier MotoGP 2027, le championnat officialise la tenue d'une nouvelle épreuve pour la saison prochaine, celle du Portugal. Le Grand Prix organisé à Portimão, sur le circuit de l'Algarve, a prolongé son contrat avec le MotoGP pour trois années supplémentaires.

La venue des Grands Prix moto sur place date de 2020, année des retrouvailles entre le championnat et le Portugal, après un premier chapitre lié au circuit d'Estoril et qui avait pris fin en 2012.

Née sur fond de Covid-19 et de déplacements limités dans certaines régions du monde, la relation s'est vite consolidée. Après avoir servi de solution de secours, le GP du Portugal a finalement pris une place stable au calendrier, qu'il conservera donc au moins jusqu'en 2029 grâce à ce nouvel accord.

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"Le retour du Grand Prix du Portugal sur le Circuit international de l'Algarve a apporté une nouvelle dimension au championnat dès son intégration au calendrier", commente Carlos Ezpeleta, directeur général adjoint du MotoGP . "Son tracé exigeant a donné lieu à des courses inoubliables et en a rapidement fait un circuit favori des pilotes comme des fans."

"Nous sommes ravis de poursuivre sur cette lancée, de faire de cet événement une célébration encore plus grande du MotoGP et d'offrir des expériences inoubliables aux fans de tout le Portugal."

"Ce renouvellement de contrat témoigne de la confiance que tout le monde accorde au travail accompli par le Circuit international de l'Algarve et par toutes les personnes et organisations qui contribuent à l'organisation du Grand Prix du Portugal", se félicite Jaime Costa, PDG du Circuit international de l'Algarve.

"La prolongation de trois ans du contrat MotoGP garantit que le Portugal et l'Algarve consolideront leur place parmi les grands événements sportifs mondiaux et confirme l'excellence de notre circuit et de nos manifestations."



Pour le moment, la date de l'édition 2027 du GP du Portugal n'est pas précisée. Elle le sera vendredi à 12h, lorsque sera dévoilé le calendrier MotoGP pour la saison prochaine.