Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Le Mugello prolonge à son tour son contrat avec le MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP d'Italie
Le Mugello prolonge à son tour son contrat avec le MotoGP

Jack Miller "embarrassé" par un rythme digne de la Bagger World Cup

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Jack Miller "embarrassé" par un rythme digne de la Bagger World Cup

Jamie Chadwick rejoint Doriane Pin parmi les femmes ayant testé une F1 en 2026

Formule 1
Formule 1
Jamie Chadwick rejoint Doriane Pin parmi les femmes ayant testé une F1 en 2026

EL2 - Russell loin devant, Lindblad visite le château

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
EL2 - Russell loin devant, Lindblad visite le château

Espargaró est le premier à espérer le retour de Viñales au Japon

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Espargaró est le premier à espérer le retour de Viñales au Japon

La réaction de Verstappen au sprint de Monaco : "Je participe, c'est tout"

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
La réaction de Verstappen au sprint de Monaco : "Je participe, c'est tout"

Le Portugal assure sa place au calendrier MotoGP pour 3 ans de plus

MotoGP
MotoGP
GP du Portugal
Le Portugal assure sa place au calendrier MotoGP pour 3 ans de plus

Comment le test Hypercar de Lando Norris l'a aidé en F1

Formule 1
Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
Comment le test Hypercar de Lando Norris l'a aidé en F1
MotoGP GP du Portugal

Le Portugal assure sa place au calendrier MotoGP pour 3 ans de plus

Sur la base d'un nouvel accord conclu entre le MotoGP et le Circuit international de l'Algarve, le Grand Prix du Portugal figurera au calendrier jusqu'en 2029 au moins.

Léna Buffa
Publié:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo de : MotoGP

À la veille de l'annonce attendue du calendrier MotoGP 2027, le championnat officialise la tenue d'une nouvelle épreuve pour la saison prochaine, celle du Portugal. Le Grand Prix organisé à Portimão, sur le circuit de l'Algarve, a prolongé son contrat avec le MotoGP pour trois années supplémentaires.

La venue des Grands Prix moto sur place date de 2020, année des retrouvailles entre le championnat et le Portugal, après un premier chapitre lié au circuit d'Estoril et qui avait pris fin en 2012.

Née sur fond de Covid-19 et de déplacements limités dans certaines régions du monde, la relation s'est vite consolidée. Après avoir servi de solution de secours, le GP du Portugal a finalement pris une place stable au calendrier, qu'il conservera donc au moins jusqu'en 2029 grâce à ce nouvel accord.

Lire aussi :

"Le retour du Grand Prix du Portugal sur le Circuit international de l'Algarve a apporté une nouvelle dimension au championnat dès son intégration au calendrier", commente Carlos Ezpeleta, directeur général adjoint du MotoGP . "Son tracé exigeant a donné lieu à des courses inoubliables et en a rapidement fait un circuit favori des pilotes comme des fans."

"Nous sommes ravis de poursuivre sur cette lancée, de faire de cet événement une célébration encore plus grande du MotoGP et d'offrir des expériences inoubliables aux fans de tout le Portugal."

"Ce renouvellement de contrat témoigne de la confiance que tout le monde accorde au travail accompli par le Circuit international de l'Algarve et par toutes les personnes et organisations qui contribuent à l'organisation du Grand Prix du Portugal", se félicite Jaime Costa, PDG du Circuit international de l'Algarve.

"La prolongation de trois ans du contrat MotoGP garantit que le Portugal et l'Algarve consolideront leur place parmi les grands événements sportifs mondiaux et confirme l'excellence de notre circuit et de nos manifestations."

Pour le moment, la date de l'édition 2027 du GP du Portugal n'est pas précisée. Elle le sera vendredi à 12h, lorsque sera dévoilé le calendrier MotoGP pour la saison prochaine.

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent L'emprise et la reconstruction : Johann Zarco dit tout dans une biographie

Meilleurs commentaires
Plus de
Léna Buffa

Espargaró est le premier à espérer le retour de Viñales au Japon

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Espargaró est le premier à espérer le retour de Viñales au Japon

L'emprise et la reconstruction : Johann Zarco dit tout dans une biographie

MotoGP
MotoGP
L'emprise et la reconstruction : Johann Zarco dit tout dans une biographie

Le MotoGP serre la vis sur les essais de départ

MotoGP
MotoGP
Le MotoGP serre la vis sur les essais de départ

Dernières actus

Le Mugello prolonge à son tour son contrat avec le MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Italie
Le Mugello prolonge à son tour son contrat avec le MotoGP

Jack Miller "embarrassé" par un rythme digne de la Bagger World Cup

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Autriche
Jack Miller "embarrassé" par un rythme digne de la Bagger World Cup

Jamie Chadwick rejoint Doriane Pin parmi les femmes ayant testé une F1 en 2026

Formule 1
F1 Formule 1
Jamie Chadwick rejoint Doriane Pin parmi les femmes ayant testé une F1 en 2026

EL2 - Russell loin devant, Lindblad visite le château

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Azerbaïdjan
EL2 - Russell loin devant, Lindblad visite le château