Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

GP du Qatar toujours maintenu : les pilotes se sont résignés

MotoGP
MotoGP
GP du Qatar
GP du Qatar toujours maintenu : les pilotes se sont résignés

Verstappen dépasse Hamilton sous drapeau jaune : le verdict des commissaires

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
Verstappen dépasse Hamilton sous drapeau jaune : le verdict des commissaires

L'erreur de la FIA provoque la colère des équipes : Aston Martin envisage une réclamation

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
L'erreur de la FIA provoque la colère des équipes : Aston Martin envisage une réclamation

Qualifs sprint : le MotoGP répond aux critiques sur le manque de consultation des pilotes

MotoGP
MotoGP
Qualifs sprint : le MotoGP répond aux critiques sur le manque de consultation des pilotes

Antonelli pessimiste et loin du compte avec le nouveau package Mercedes

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
Antonelli pessimiste et loin du compte avec le nouveau package Mercedes

La FIA admet une "erreur humaine" coûteuse durant les qualifs sprint

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
La FIA admet une "erreur humaine" coûteuse durant les qualifs sprint

La grille de départ du sprint au Grand Prix de Singapour F1 2026

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
La grille de départ du sprint au Grand Prix de Singapour F1 2026

Hadjar et Gasly piégés par un tour annulé en SQ3

Formule 1
Formule 1
GP de Singapour
Hadjar et Gasly piégés par un tour annulé en SQ3
MotoGP GP du Qatar

GP du Qatar toujours maintenu : les pilotes se sont résignés

Les pilotes MotoGP ont fait part de leur résignation face à la nécessité de se rendre au Qatar, au cœur du conflit qui secoue le Moyen-Orient, tandis que Carlos Ezpeleta a assuré que le MotoGP continuait à suivre la situation de près.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publié:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le Grand Prix du Qatar, l'un des plus emblématiques du championnat du monde et, depuis 2008, le premier et unique à se dérouler de nuit, a été affecté cette saison par le conflit armé qui sévit dans la région. Cela a entraîné le report de la date initialement prévue, faisant passer l'épreuve du 12 avril au 8 novembre et obligeant à décaler d'une semaine les courses de Portimão et de Valence, qui clôtureront la saison.

Le MotoGP a depuis maintenu la nouvelle date fixée et tous les préparatifs se poursuivent afin que le paddock se rende à Doha dans un peu moins d'un mois.

Ce vendredi, en Indonésie, Carlos Ezpeleta, directeur général adjoint du MotoGP et responsable sportif en chef, a réaffirmé sa volonté d'organiser le Grand Prix.

"Oui, bien sûr, nous suivons la situation de très près. En d'autres termes, nous maintenons nos projets de nous rendre au Qatar, mais, cela va de soi, la sécurité et le bien-être de l'ensemble du personnel et des supporters sont la priorité absolue. Nous continuerons donc à surveiller la situation", a expliqué le dirigeant, à qui il a été demandé si une date butoir avait été fixée pour prendre une décision.

Carlos Ezpeleta atendió hoy a los medios en Mandalika

Carlos Ezpeleta s’est entretenu aujourd’hui avec les médias à Mandalika.

Photo de : Qian Jun / MB Media via Getty Images

"Pour être honnête, tout est déjà planifié. Des imprévus peuvent toujours survenir… Souvenons-nous, par exemple, du malheureux incident de Valence en 2024 : nous avons dû organiser un événement ailleurs en l'espace de dix jours", a-t-il rappelé, évoquant le transfert du dernier Grand Prix de la saison de Valence à Barcelone en raison des inondations qui avaient touché la région.

"Il peut toujours se passer des choses inattendues. C'est pourquoi je pense que nous devons collaborer avec les équipes et les promoteurs pour garantir la sécurité et nous assurer qu'il existe des plans d'urgence. Une décision sera prise prochainement", a-t-il déclaré, laissant la porte ouverte à toutes les possibilités.

Les pilotes acceptent la situation

Jeudi, à la veille des premiers essais en Indonésie, Motorsport.com a interrogé certains pilotes pour connaître leur avis sur le fait de devoir disputer un Grand Prix dans une zone touchée par un conflit armé.

"Je ne veux pas exprimer d'opinions qui pourraient me causer des ennuis", a déclaré Pecco Bagnaia. "Cependant, si notre sécurité est vraiment une priorité, alors il faut examiner attentivement tous les aspects."

"À mon avis, l'épreuve du Qatar offre un week-end fantastique. C'est peut-être l'événement le plus singulier du calendrier MotoGP en termes de spectacle. La course se dispute de nuit, le circuit est excellent et l'ambiance est magnifique. Mais si les conditions ne sont pas réunies, je pense qu'il vaut mieux attendre avant de prendre une décision", a ajouté le pilote Ducati.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing)

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Fabio Quartararo, qui dispute ses derniers Grands Prix avec Yamaha avant de rejoindre Honda, a déclaré : "Le fait d'aller au Qatar ne m'inquiète pas. En réalité, ce sera juste une course de plus, qui était déjà prévue, ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir. Si la Formule 1 y va, nous devrons y aller."

"Est-ce qu'on y va ou pas ? J'ai mon billet, mais je ne sais pas si on va y aller", a fait remarquer Álex Márquez . "Mais si la F1 y va, alors on y ira aussi, en avant-garde", a-t-il ajouté. "Je n'ai pas changé mes plans : après la Malaisie, je prévois de me rendre au Qatar [la course a lieu la semaine suivante, ndlr] et d'y rester du lundi au dimanche. C'est le plan initial, s'il ne change pas."

"On n'a pas le choix non plus", a commenté Pedro Acosta. "On nous engage pour ça, pour aller courir. S'ils lancent une bombe, on va espérer qu'elle ne tombe pas trop près", a-t-il plaisanté pour dédramatiser la situation. "Si l'équipe m'achète des billets d'avion pour m'y rendre, il faudra y aller", s'est résigné le pilote KTM.

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Qualifs sprint : le MotoGP répond aux critiques sur le manque de consultation des pilotes

Meilleurs commentaires
Plus de
Germán Garcia Casanova

Raúl Fernández : "Si je devais choisir le circuit idéal pour Aprilia, ce serait celui-ci"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Raúl Fernández : "Si je devais choisir le circuit idéal pour Aprilia, ce serait celui-ci"

L'objectif "ambitieux" de Marc Márquez sur un circuit qui ne lui convient pas

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
L'objectif "ambitieux" de Marc Márquez sur un circuit qui ne lui convient pas

Espargaró de retour, avec l'impression de "monter dans un train en marche"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Espargaró de retour, avec l'impression de "monter dans un train en marche"
Plus de
Álex Márquez

Les pilotes divisés sur le nouveau format pour 2027

MotoGP
MotoGP
Les pilotes divisés sur le nouveau format pour 2027

Deux erreurs "inacceptables" pour Álex Márquez dans un GP du Japon catastrophique

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Deux erreurs "inacceptables" pour Álex Márquez dans un GP du Japon catastrophique

De l'obstination au déclic : comment le pneu idéal a failli être ignoré à Motegi

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
De l'obstination au déclic : comment le pneu idéal a failli être ignoré à Motegi
Plus de
Yamaha Factory Racing

Une belle "cabriole" pour Quartararo : "Heureusement, rien n'est cassé"

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Une belle "cabriole" pour Quartararo : "Heureusement, rien n'est cassé"

Quartararo pénalisé par un problème d'essence : "Le top 10 était possible"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Quartararo pénalisé par un problème d'essence : "Le top 10 était possible"

Quartararo épargné par la dégradation des pneus : "Pour une fois que ça marche"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Quartararo épargné par la dégradation des pneus : "Pour une fois que ça marche"

Dernières actus

GP du Qatar toujours maintenu : les pilotes se sont résignés

MotoGP
MGP MotoGP
GP du Qatar
GP du Qatar toujours maintenu : les pilotes se sont résignés

Verstappen dépasse Hamilton sous drapeau jaune : le verdict des commissaires

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Singapour
Verstappen dépasse Hamilton sous drapeau jaune : le verdict des commissaires

L'erreur de la FIA provoque la colère des équipes : Aston Martin envisage une réclamation

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Singapour
L'erreur de la FIA provoque la colère des équipes : Aston Martin envisage une réclamation

Qualifs sprint : le MotoGP répond aux critiques sur le manque de consultation des pilotes

MotoGP
MGP MotoGP
Qualifs sprint : le MotoGP répond aux critiques sur le manque de consultation des pilotes