GP du Qatar toujours maintenu : les pilotes se sont résignés

Le Grand Prix du Qatar, l'un des plus emblématiques du championnat du monde et, depuis 2008, le premier et unique à se dérouler de nuit, a été affecté cette saison par le conflit armé qui sévit dans la région. Cela a entraîné le report de la date initialement prévue, faisant passer l'épreuve du 12 avril au 8 novembre et obligeant à décaler d'une semaine les courses de Portimão et de Valence, qui clôtureront la saison.

Le MotoGP a depuis maintenu la nouvelle date fixée et tous les préparatifs se poursuivent afin que le paddock se rende à Doha dans un peu moins d'un mois.

Ce vendredi, en Indonésie, Carlos Ezpeleta, directeur général adjoint du MotoGP et responsable sportif en chef, a réaffirmé sa volonté d'organiser le Grand Prix.

"Oui, bien sûr, nous suivons la situation de très près. En d'autres termes, nous maintenons nos projets de nous rendre au Qatar, mais, cela va de soi, la sécurité et le bien-être de l'ensemble du personnel et des supporters sont la priorité absolue. Nous continuerons donc à surveiller la situation", a expliqué le dirigeant, à qui il a été demandé si une date butoir avait été fixée pour prendre une décision.

Carlos Ezpeleta s’est entretenu aujourd’hui avec les médias à Mandalika. Photo de : Qian Jun / MB Media via Getty Images

"Pour être honnête, tout est déjà planifié. Des imprévus peuvent toujours survenir… Souvenons-nous, par exemple, du malheureux incident de Valence en 2024 : nous avons dû organiser un événement ailleurs en l'espace de dix jours", a-t-il rappelé, évoquant le transfert du dernier Grand Prix de la saison de Valence à Barcelone en raison des inondations qui avaient touché la région.

"Il peut toujours se passer des choses inattendues. C'est pourquoi je pense que nous devons collaborer avec les équipes et les promoteurs pour garantir la sécurité et nous assurer qu'il existe des plans d'urgence. Une décision sera prise prochainement", a-t-il déclaré, laissant la porte ouverte à toutes les possibilités.

Les pilotes acceptent la situation

Jeudi, à la veille des premiers essais en Indonésie, Motorsport.com a interrogé certains pilotes pour connaître leur avis sur le fait de devoir disputer un Grand Prix dans une zone touchée par un conflit armé.

"Je ne veux pas exprimer d'opinions qui pourraient me causer des ennuis", a déclaré Pecco Bagnaia. "Cependant, si notre sécurité est vraiment une priorité, alors il faut examiner attentivement tous les aspects."

"À mon avis, l'épreuve du Qatar offre un week-end fantastique. C'est peut-être l'événement le plus singulier du calendrier MotoGP en termes de spectacle. La course se dispute de nuit, le circuit est excellent et l'ambiance est magnifique. Mais si les conditions ne sont pas réunies, je pense qu'il vaut mieux attendre avant de prendre une décision", a ajouté le pilote Ducati.

Fabio Quartararo (Yamaha Factory Racing) Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Fabio Quartararo, qui dispute ses derniers Grands Prix avec Yamaha avant de rejoindre Honda, a déclaré : "Le fait d'aller au Qatar ne m'inquiète pas. En réalité, ce sera juste une course de plus, qui était déjà prévue, ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir. Si la Formule 1 y va, nous devrons y aller."

"Est-ce qu'on y va ou pas ? J'ai mon billet, mais je ne sais pas si on va y aller", a fait remarquer Álex Márquez . "Mais si la F1 y va, alors on y ira aussi, en avant-garde", a-t-il ajouté. "Je n'ai pas changé mes plans : après la Malaisie, je prévois de me rendre au Qatar [la course a lieu la semaine suivante, ndlr] et d'y rester du lundi au dimanche. C'est le plan initial, s'il ne change pas."

"On n'a pas le choix non plus", a commenté Pedro Acosta. "On nous engage pour ça, pour aller courir. S'ils lancent une bombe, on va espérer qu'elle ne tombe pas trop près", a-t-il plaisanté pour dédramatiser la situation. "Si l'équipe m'achète des billets d'avion pour m'y rendre, il faudra y aller", s'est résigné le pilote KTM.