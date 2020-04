Le GP d'Allemagne à la recherche d'une nouvelle date

Après les divers reports et annulations qui ont touché tour à tour tous les rendez-vous MotoGP du printemps depuis un mois et demi, le Grand Prix d'Allemagne figure en première place sur le calendrier du championnat, sa date initiale l'annonçant du 19 au 21 juin. Il ne faisait toutefois aucun doute que son sort serait similaire à celui des épreuves qui le précédaient sur l'agenda, et ce d'autant plus que le gouvernement allemand a décidé cette semaine d'interdire les grands rassemblements dans le pays jusqu'au 31 août inclus.

En réaction à cette mesure, les organisateurs ont désormais fait savoir qu'ils étaient à la recherche d'une nouvelle date pour organiser l'épreuve du Sachsenring. "Nous sommes en discussion avec la Dorna, détenteur des droits du MotoGP, et les autorités compétentes afin de trouver une nouvelle date, plus tard, pour le Grand Prix MotoGP du Sachsenring", indique un communiqué de l'ADAC.

"La santé des fans et de toutes les personnes impliquées reste notre première priorité", poursuit la note. "Les billets ayant déjà été achetés resteront valables pour la nouvelle date. Nous demandons à nos fidèles fans un peu de patience."

Parmi les autres épreuves prévues sur le sol allemand avant le 31 août, l'E-Prix de Berlin devait lui aussi avoir lieu le 21 juin. La Formule E a toutefois fait savoir jeudi que sa saison resterait suspendue "jusqu'à au moins fin juin" et que l'épreuve prévue dans les rues de la capitale ne pourrait donc avoir lieu à la date qui lui avait été attribuée dans le calendrier d'origine.

En MotoGP, les regards se tournent à présent vers Assen : ce qui devait initialement être le neuvième des 20 rendez-vous de la saison fait désormais figure de première manche, mais là aussi l'espoir qu'elle puisse être maintenue est faible. Les Pays-Bas doivent faire un point officiel sur les restrictions en place dans le pays mardi prochain.

