GP des Amériques : Bezzecchi et Zarco disputeront la Q1

On connaît le nom des dix pilotes directement qualifiés pour la phase finale des qualifications du Grand Prix des Amériques. À Austin, ce vendredi, ce sont des pilotes Ducati qui ont dominé le classement, avec un meilleur temps de Jorge Martín devant le champion en titre Pecco Bagnaia. Álex Rins a créé la surprise en se positionnant troisième au guidon de sa Honda satellite, devant deux autres Ducati, celles de Luca Marini et d'Álex Márquez, rapides tout au long de la journée.

Aprilia a réussi à placer ses deux pilotes officiels dans le top 10 synonyme de qualification directe pour la Q2, une petite prouesse quand on sait à quel point la RS-GP n'apprécie gère la piste texane et ses bosses. Les KTM d'usine de Brad Binder et Jack Miller comptent elles aussi parmi les dix machines les plus rapides.

Les cinq constructeurs figurent dans le top 10 car Fabio Quartararo a également obtenu son ticket. Ça n'est pas le cas, en revanche, de Johann Zarco. Le pilote Pramac est tombé à la toute fin de la séance alors qu'il tentait de remonter au classement et il lui a finalement manqué près d'une demi-seconde pour figurer dans le top 10. Marco Bezzecchi, actuel leader du championnat, n'a lui manqué le coche que pour 37 millièmes, mais il se joindra au Français en Q1 samedi.

Durant cette séance de 15 minutes qui mettra en jeu les deux dernières places à prendre en Q2, ils affronteront entre autres Joan Mir, qui a su se montrer durant cette journée mais à qui il a manqué la confirmation au moment opportun. Miguel Oliveira sera lui aussi un sérieux candidat, alors qu'il fait son retour de blessure et qu'il a réussi à rapidement se mettre dans le rythme.

Comment se sont déroulés les Essais 1 ?

Un Márquez manque à l'appel et un autre se met en valeur ! Álex Márquez a dominé la première partie de la séance avant que Fabio Quartararo donne le coup d'envoi du time attack en passant en tête. Le dernier quart d'heure de ces essais a tourné au duel entre le Français et Luca Marini, avec également un bref passage de Maverick Viñales en tête. Le meilleur temps est finalement revenu au pilote VR46 en 2'03"250, encore loin (1"2) de la piste, mais suffisant pour lui donner un dixième et demi d'avance sur Quartararo.

Johann Zarco a rejoint son compatriote dans le trio de tête et trois autres pilotes Ducati se sont aisément placé dans le top 10 : Álex Márquez, Jorge Martin et Pecco Bagnaia. Jack Miller a aussi pré-qualifié sa KTM, Maverick Viñales son Aprilia, et Álex Rins et Takaaki Nakagami ont fait coup double pour Honda.

Brad Binder, Joan Mir, Franco Morbidelli et Marco Bezzecchi − tombé en fin de séance − n'ont manqué le top 10 que de peu, contrairement à Aleix Espargaró, 18e à 1"8 du leader.

Comment se sont déroulés les Essais 2 ?

Miguel Oliveira puis Pecco Bagnaia sont ceux qui ont le plus longuement occupé la position de tête durant la première moitié de cette séance. Mais quand Jorge Martín est passé en tête pour la première fois, il l'a fait de manière très remarquée, avec une première amélioration du meilleur chrono du matin.

Lorsque la meute s'est lancée dans le time attack à proprement parler, ce sont d'abord des pilotes Honda (Mir, Rins) ou Aprilia (Espargaró, Viñales) qui ont pris possession de la première place. Mais c'était loin d'être terminé : les dix dernières minutes de la séance ont vu le temps de référence passer sous la barre des 2'03 et continuellement s'abaisser.

Marini a tenté de reprendre les commandes, vite délogé par Bagnaia, puis c'est Martín qui a finalement eu le dernier mot. En 2'02"178, l'Espagnol s'est fortement approché du record de la piste, qu'il détient depuis les qualifications de l'an dernier. Il n'a devancé Bagnaia que d'un cheveu, mais les écarts derrière eux sont plus marqués, avec un top 10 qui s'étend sur près de sept dixièmes.

