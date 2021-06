20'000 spectateurs par jour attendus au GP d'Aragón

D'un championnat à l'autre et d'un circuit à l'autre, les contraintes s'allègent peu à peu afin de permettre le retour progressif du public sur les épreuves de sports mécaniques. En MotoGP, c'est au tour du MotorLand Aragón d'annoncer l'ouverture de ses portes aux spectateurs pour le Grand Prix prévu du 10 au 12 septembre.

Depuis le début du championnat, les tribunes se sont doucement garnies. On a ainsi pu voir 1500 spectateurs au Grand Prix du Qatar, puis un total de 32'573 au Grand Prix de Catalogne, le week-end dernier, dont un peu plus de 19'000 le jour des courses, du jamais vu depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Les restrictions étant variables d'un pays à l'autre, il faudra compter sur un nouveau huis clos lors de la prochaine manche, en Allemagne, mais sur 11'500 spectateurs par jour à Assen le week-end suivant. Par la suite, on sait que le Red Bull Ring sera le premier circuit à proposer des courses ouvertes sans jauge limitative pour le public.

On retrouvera donc au mois d'août des tribunes pleinement garnies pour la première fois, à l'occasion des Grands Prix de Styrie et d'Autriche. Sachant que l'affluence lors des quatre premières éditions de l'épreuve MotoGP sur place a oscillé entre 197'315 et 215'850 sur trois jours, on peut s'attendre à un changement d'ambiance radical. Le paddock restera toutefois dans sa bulle, inaccessible pour les fans, et ceux-ci ne pourront accéder au circuit qu'en présentant un test négatif ou un certificat de vaccination ou de guérison du COVID-19.

Le MotorLand Aragón a généralement bien moins de succès que le circuit autrichien auprès du public, mais dépasse tout de même les 100'000 spectateurs par Grand Prix en temps normal. La saison passée, le circuit situé dans les alentours d’Alcañiz avait accueilli deux épreuves, restées à huis clos. Cette année, organisé un mois après l'Autriche, le Grand Prix d'Aragón va donc desserrer la vis et accueillir 20'000 fans par jour.

C'est un accord approuvé ce mercredi entre les instances locales qui a entériné cette réouverture. Elle s'applique aussi à d'autres championnats, à commencer par le WTCR qui s'ouvrira à 6'400 fans début juillet. Il est toutefois précisé que la situation épidémiologique sera réévaluée début août et que cela pourrait engendrer une modification de la capacité d'accueil. Par ailleurs, cette ouverture se fera sur la base d'un protocole sanitaire visant à faire respecter la distanciation entre les spectateurs.

Tous les vainqueurs MotoGP sur le MotorLand Aragón

2010 : Casey Stoner (Ducati) 1 / 12 Photo de: Bridgestone Corporation 2011 : Casey Stoner (Honda) 2 / 12 Photo de: Repsol Media 2012 : Dani Pedrosa (Honda) 3 / 12 Photo de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH 2013 : Marc Márquez (Honda) 4 / 12 Photo de: Repsol Media 2014 : Jorge Lorenzo (Yamaha) 5 / 12 Photo de: Yamaha MotoGP 2015 : Jorge Lorenzo (Yamaha) 6 / 12 Photo de: Yamaha MotoGP 2016 : Marc Márquez (Honda) 7 / 12 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images 2017 : Marc Márquez (Honda) 8 / 12 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images 2018 : Marc Marquez (Honda) 9 / 12 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images 2019 : Marc Márquez (Honda) 10 / 12 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images 2020 : Álex Rins (Suzuki) 11 / 12 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images 2020 (GP de Teruel) : Franco Morbidelli (Yamaha) 12 / 12 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images