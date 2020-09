Le MotoGP entre cette semaine dans la seconde moitié de son championnat, sur un rythme toujours aussi intense puisqu'il ne reste désormais plus que deux mois de compétition pour les sept Grands Prix restant. Le paddock s'installe sur le Circuit de Catalunya, dans la périphérie de Barcelone, sur l'une des pistes emblématiques pour la discipline depuis sa première visite sur place en 1992 pour le GP d'Europe avant la création du GP de Catalogne en 1996.

Les horaires

Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 15h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix de Catalogne ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme.

Les EL3 MotoGP et Moto3 ainsi que les qualifications Moto2 et Moto3 (samedi) et la course MotoGP (dimanche) seront diffusés en direct sur Canal+. Vendredi il faudra se rendre sur Canal+ Décalé pour suivre les EL1 et les EL2, de même que samedi pour les EL3 Moto2, puis les EL4 et les qualifications MotoGP. Dimanche, c'est également Canal+ Décalé qui diffusera les séances de warm-up et les courses Moto2 et Moto3.

Guide circuit

C'est une piste rapide qui attend les pilotes, un tracé caractérisé notamment par une ligne droite d'un kilomètre et des vitesses de pointe qui flirtent avec les références de Losail et le record absolu du Mugello, la meilleure étant à ce jour de 348,8 km/h. Après l'accident qui fut fatal à Luis Salom, en 2016, la piste a subi plusieurs modifications jusqu'à adopter il y a deux ans une configuration suscitant le consensus. Entre son nouvel asphalte et les retouches apportées à certaines portions, le tracé catalan a donc fait peau neuve et s'en est trouvé légèrement raccourci, sans toutefois perdre de son charme aux yeux de nombre de pilotes, notamment grâce à son dénivelé et à ses virages rapides.

Les virages requièrent en majorité le deuxième ou le troisième rapport et poussent les machines à dépasser allègrement les 100 km/h. Cette configuration de la piste crée de nombreuses opportunités de dépassement et a fait du Grand Prix de Catalogne le théâtre de certaines des plus belles courses de l'Histoire, à l'image de l'exceptionnel duel opposant Valentino Rossi et Jorge Lorenzo en 2009, resté dans les annales.

Ces virages de la piste catalane, majoritairement à droite, sont traditionnellement de gros mangeurs de gomme. Après deux épreuves de Misano caractérisées par un fort grip, la situation risque ici d'être nettement différente et pourrait potentiellement laisser place à un changement de hiérarchie, alors que la saison est jusqu'à présent marquée par les variations incessantes du niveau des uns et des autres d'une piste à l'autre.

Lire aussi : Stats - La jeunesse prend le pouvoir sur une saison toujours plus folle

Longueur de la piste 4,627 km Largeur de la piste 12 m Virages 6 gauche - 8 droite Plus longue ligne droite 1047 m Distance de la course MotoGP 111,048 km (24 tours) Pole position à gauche Construction 1991

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Jorge Lorenzo 1'38"680 2018 Record de la pole Jorge Lorenzo 1'40"021 2018 Record V-max Andrea Dovizioso 348,8 km/h 2018 Record vitesse moyenne Jorge Lorenzo 168,8 km/h 2018

Le palmarès du Grand Prix de Catalogne depuis dix ans :

Année Pole position Victoire 2019 Marc Márquez Andrea Dovizioso 2018 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2017 Dani Pedrosa Andrea Dovizioso 2016 Marc Márquez Valentino Rossi 2015 Aleix Espargaro Jorge Lorenzo 2014 Dani Pedrosa Jorge Lorenzo 2013 Dani Pedrosa Jorge Lorenzo 2012 Casey Stoner Jorge Lorenzo 2011 Marco Simoncelli Casey Stoner 2010 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo

Le GP de Catalogne 2019

Pole position : Marc Márquez

Marc Márquez Meilleur tour en course : Marc Márquez

Marc Márquez Podium : Marc Márquez vainqueur, Fabio Quartararo 2e, Danilo Petrucci 3e

Météo - Des averses tout au long du week-end

Passée du printemps à l'automne, la manche catalane aura des allures inhabituelles cette année pour les pilotes MotoGP. S'ils ont observé avec effroi les trombes d'eau dont ont été gratifiés leurs collègues du WorldSBK il y a quelques jours, ils devraient pour leur part devoir simplement subir des averses plus légères, mais tout de même menaçantes tout au long du week-end.

Le risque de pluie oscillera entre 40 et 50% de vendredi à dimanche et ce sera là le seul signe d'instabilité. Le thermomètre, lui, restera sur les mêmes valeurs durant les trois jours de compétition, entre 14-15°C en matinée et 23°C au meilleur de la journée. Le vent d'ouest annoncé comme soufflant de 10 à 25 km/h tout au long du week-end sera lui aussi un paramètre à prendre en compte.

Course suivante : Grand Prix de France (9-11 octobre)

