GP de Doha MotoGP - Programme et guide d'avant-course

Losail n'a pas pu voir courir les MotoGP la saison dernière, mais peut compter cette année sur deux Grands Prix. Après celui du Qatar, remporté dimanche par Maverick Viñales, place cette semaine à celui de Doha, appellation inédite dans l'Histoire du championnat.

Cette démarche des organisateurs du MotoGP d'organiser deux épreuves consécutives sur une même piste a été adoptée en 2020 afin de répondre aux contraintes engendrées par la crise sanitaire et c'est à nouveau la recette employée en ce début de saison pour conserver un calendrier fourni, alors que les épreuves américaines initialement prévues au printemps ont dû être reportées sine die.

Ce Grand Prix conclura un mois entier passé sur place pour le paddock MotoGP, puisque c'est sur cette piste déjà que se sont déroulés tous les essais officiels de pré-saison. Autant dire que les machines sont affûtées et, si les conditions météo le permettent, on peut s'attendre à des performances plus élevées encore que lors du premier week-end. Rappelons que les records sont déjà tombés pendant ce Grand Prix inaugural, avec le quatrième top 15 le plus serré de l'Histoire, mais aussi de nouvelles références sur le tour, à la fois en qualifications et en course, et bien sûr la vitesse de pointe stratosphérique délivrée par la Ducati de Johann Zarco.

Les horaires

Comme le week-end dernier, le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 19h heure française. Il y a désormais une heure de décalage horaire entre le Qatar et la France.

Où regarder le Grand Prix de Doha ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Vendredi et samedi, toutes les séances d'essais libres et de qualifications des catégories MotoGP, Moto2 et Moto3 seront diffusées en direct sur Canal+ Sport. Dimanche, les trois séances de warm-up et les trois courses seront proposées sur Canal+.

Guide circuit

Le tracé de Losail, long de 5,380 km, comporte 16 virages, dont une majorité à droite. Il se distingue notamment par sa ligne droite de 1068 m, la quatrième plus longue du championnat, qui vient entrecouper une piste rapide et fluide, rythmée par des vitesses moyennes à élevées. Cette longue ligne droite a vu la barre des 350 km/h être franchie pour la première fois en 2015 et celle des 360 km/h le week-end dernier.

Tandis que les organisateurs relèvent un véritable défi électrique pour garantir la bonne tenue des roulages en soirée, les teams doivent composer avec la baisse des températures et la hausse de l'humidité à la tombée de la nuit, le tout dans un environnement désertique où la moindre brise est synonyme de sable sur le bitume. Des conditions qui expliquent le changement opéré il y a trois ans, avec l'avancement des horaires de roulage. Depuis 2018, la course MotoGP est donc disputée plus tôt et le programme est condensé sur trois jours au lieu de quatre par le passé.

Longueur de la piste 5,380 km Largeur de la piste 12 m Virages 6 gauche - 10 droite Plus longue ligne droite 1068 m Distance de la course MotoGP 118,360 km (22 tours) Pole position à gauche Construction 2004

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Maverick Viñales 1'54"624 2021 Record de la pole Pecco Bagnaia 1'52"772 2021 Record V-max Johann Zarco 362,4 km/h 2021 Record vitesse moyenne Pecco Bagnaia 171,7 km/h 2021

Météo - Chaleur et vent

La météo annoncée pour le week-end à venir est relativement similaire à celle observée pour le premier Grand Prix sur place. C'est-à-dire que la chaleur va régner en journée, avec des températures dépassant les 30°C. On annonce même 37°C vendredi après-midi, pour les premiers essais libres. En soirée, le thermomètre devrait plutôt se situer juste au-dessus de 20°C.

L'autre élément que l'on retrouvera, c'est le vent, et cette fois il est attendu très fort à la fois pour samedi et dimanche. Comme on a pu l'observer ces dernières semaines, entre les tests de pré-saison et la course, c'est la direction dans laquelle il soufflera qui s'avérera déterminante, car il peut être un élément perturbateur s'il recouvre la piste de sable.

Course suivante : Grand Prix du Portugal (16-18 avril)

