À l'heure de retrouver Jerez, le MotoGP peut prendre la mesure des changements qu'il a connus depuis sa dernière visite sur place. En juillet dernier, le circuit andalou accueillait en effet la reprise du championnat après quatre mois et demi d'arrêt dû au COVID-19, et les coups de théâtre avaient été nombreux durant les deux Grands Prix qui s'y étaient tenus, entre l'incroyable course de Marc Márquez et la chute finale qui allait lui valoir des mois de convalescence, la blessure d'un autre prétendant au titre, Álex Rins, les deux premières victoires de Fabio Quartararo, l'explosion de l'affaire des soupapes chez Yamaha, ou encore le podium de Valentino Rossi, le dernier à ce jour du pilote au numéro 46.

Aujourd'hui, la saison 2021 s'annonce plus classique et Jerez, à défaut d'accueillir la première manche européenne comme ce fut le cas ces dernières années, a retrouvé sa date printanière. Une bonne nouvelle pour tous, car personne n'a oublié non plus la fournaise dans laquelle les deux courses andalouses se sont déroulées l'été dernier.

Les horaires

Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 14h.

Où regarder le Grand Prix d'Espagne ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Toutes les séances d'essais libres, les qualifications et le warm-up seront cette semaine retransmises par Canal+ Décalé, et ce pour les trois catégories. Les courses Moto2 et Moto3 seront elles aussi à suivre sur la même chaîne, tandis que celle de la catégorie MotoGP sera diffusée sur Canal+.

Guide circuit

Si le MotoGP a pour habitude de se rendre sur quatre circuits en Espagne, Jerez de la Frontera en est le rendez-vous le plus ancien, puisqu'il est entré au calendrier en 1987 et n'a ensuite connu aucune absence. C'est également une manche atypique, avec un circuit court et globalement lent. Jerez possède deux courtes lignes droites, ne dépassant pas les 607 mètres, un soulagement pour certaines marques mais un marqueur qui a pu s'avérer problématique pour des motos telles que les Ducati par le passé.

La variété de vitesse des 13 virages obligera les motos à composer avec des changements de direction rapides, mais aussi des relances lentes nécessitant une bonne reprise. Sur le profil sinueux et vallonné de la piste andalouse, chacun tentera également de trouver le plus de stabilité possible afin de s'adapter à un bitume manquant de grip et pouvant générer des turbulences.

Longueur de la piste 4,423 km Largeur de la piste 11 m Virages 5 gauche - 8 droite Plus longue ligne droite 607 m Distance de la course MotoGP 110,575 km (25 tours) Pole position à gauche Construction 1986

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Marc Márquez 1'38"051 2019 Record absolu en Grand Prix (établi en essais libres) Maverick Viñales 1'36"584 2020 Record de la pole Fabio Quartararo 1'36"880 2019 Record V-max Dani Pedrosa

& Andrea Iannone 295,9 km/h 2014

2015 Record vitesse moyenne Maverick Viñales 164,8 km/h 2019

Le palmarès des dix derniers Grands Prix à Jerez :

Année Pole position Victoire 2020 Fabio Quartararo Fabio Quartararo 2020 Fabio Quartararo Fabio Quartararo 2019 Fabio Quartararo Marc Márquez 2018 Cal Crutchlow Marc Márquez 2017 Dani Pedrosa Dani Pedrosa 2016 Valentino Rossi Valentino Rossi 2015 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2014 Marc Márquez Marc Márquez 2013 Jorge Lorenzo Dani Pedrosa 2012 Jorge Lorenzo Casey Stoner

Le GP d'Espagne 2020

Pole position : Fabio Quartararo

Fabio Quartararo Meilleur tour en course : Fabio Quartararo

Fabio Quartararo Podium : Fabio Quartararo vainqueur, Maverick Viñales 2e, Andrea Dovizioso 3e

Météo - Un temps clément

Oubliées les températures étouffantes de l'été dernier ! Le MotoGP retrouve Jerez dans des conditions bien plus classiques et le thermomètre sera fidèle aux normes habituelles du printemps au sud de l'Espagne. Des pluies, parfois très fortes, ont touché la région ces derniers jours, mais le soleil devrait reprendre ses droits à temps pour le Grand Prix, après de dernières averses annoncées pour jeudi matin, puis s'intensifier jusqu'à la course. Les températures grimperont progressivement, avec une maximale de 20°C annoncée pour vendredi et samedi, et de 22°C pour dimanche.

Course suivante : Grand Prix de France (14-16 mai)

