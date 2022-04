Le GP de France MotoGP sera diffusé en clair sur C8

Charger le lecteur audio

Les fans du MotoGP vont pouvoir regarder le Grand Prix de France en clair à la télévision le 15 mai prochain. La chaîne C8 a en effet annoncé qu'elle diffuserait l'épreuve, tout comme elle l'a déjà fait début avril pour le Grand Prix d'Argentine. L'antenne sera prise à 13h40, soit 20 minutes avant le départ.

Comme à chaque fois, seule la course du MotoGP sera diffusée en clair, tandis que l'ensemble des séances d'essais libres et des qualifications seront à retrouver sur les antennes de Canal+, de même que les courses Moto2 et Moto3.

Jules Danilo et Maxime Martin seront en charge des commentaires, tandis que Laurent Rigal et Randy De Puniet officieront comme d'habitude sur la chaîne cryptée.

Cette nouvelle édition est particulièrement attendue par les fans français, deux ans après le début de la pandémie qui avait vu le Grand Prix 2020 se dérouler en jauge réduite et le Grand Prix 2021 sans public. Pour son grand retour, ils sont donc nombreux à avoir répondu présent, les tribunes du circuit Bugatti affichant complet depuis des mois.

L'an dernier, Fabio Quartararo et Johann Zarco étaient tous les deux montés sur le podium, aux deuxième et troisième rangs, et leur doublé décroché à Portimão le week-end dernier laisse espérer de bonnes choses pour le spectacle. Du côté du Moto3, Lorenzo Fellon tentera lui aussi de faire briller les couleurs tricolores.