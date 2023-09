Le GP de France MotoGP annonce ses dates pour 2024

Les organisateurs du Grand Prix de France MotoGP ont dévoilé les dates de l'édition 2024. Le public fidèle de l'épreuve mancelle peut d'ores et déjà cocher l'agenda de l'année prochaine : le Grand Prix aura lieu du 10 au 12 mai 2024.

Il s'agit de la période traditionnelle de tenue de ce rendez-vous tricolore, devenu incontournable dans le championnat MotoGP. Chaque année, le Grand Prix de France bat des records d'affluence. Au printemps dernier, c'est tout bonnement une nouvelle référence absolue qui a été établie au circuit Bugatti avec 278 805 spectateurs comptabilisés sur l'ensemble du week-end, dont 116 692 rien que le dimanche pour assister à la victoire de Marco Bezzecchi lors de ce qui était le 1000e Grand Prix de l'Histoire.

Après une parenthèse de quatre ans entraînée par le grave accident d'Alberto Puig, la discipline reine de la compétition moto converge au Mans chaque année, sans interruption, depuis 2000. Le circuit de 4,185 km a su se tailler une place de choix dans le calendrier, malgré un caractère stop-and-go qui ne plaît pas à tous les pilotes. Côté public, le succès du week-end MotoGP ne se dément pas d'année en année, en grande partie grâce à de nombreuses animations qui en font un rendez-vous à part.

Le plus grand nombre de victoires MotoGP au GP de France est détenu par Jorge Lorenzo, qui s'est imposé cinq fois en huit ans. Mais après la domination de Yamaha et Honda sur place, le succès est revenu uniquement à des pilotes Ducati ces dernières années : Danilo Petrucci (2020), Jack Miller (2021), Enea Bastianini (2022), Jorge Martín (course sprint 2023) et Marco Bezzecchi (2023).

Maintenant que le rendez-vous est pris, la prochaine étape va être de décrocher son ticket d'entrée ! La billetterie ouvrira le mardi 3 octobre via les canaux officiels.

Le calendrier MotoGP 2024 se fait pour le moment attendre, même si outre la date du GP de France, on sait d'ores et déjà que le championnat s'ouvrira au Qatar du 8 au 10 mars. Le circuit de Losail retrouvera ce statut de première manche après l'avoir cédé cette année au Portugal afin de mener des travaux. Autre élément connu : l'Espagne retrouvera ses quatre Grands Prix habituels en 2024, sans le roulement qui devait désormais être de rigueur.

C'est une année moins intense que celle de 2023 qui est attendue. On se souvient que la saison en cours devait compter 21 Grands Prix en huis mois, avant d'être réduite à 20 manches après l'annulation d'un nouveau rendez-vous qui aurait dû avoir lieu au Kazakhstan en juillet. Cette campagne est surtout déséquilibrée, avec trois double-headers et trois triple-headers et pas moins de huit Grands Prix dans les dix prochaines semaines, dont sept hors d'Europe, mais deux pauses de quatre et cinq semaines pendant l'année.