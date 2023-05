Le GP de France MotoGP a offert 3000 repas aux Restos du Cœur

Le Grand Prix de France a été un succès populaire indéniable. Cela a été le cas à la télévision, avec la deuxième meilleure audience de Canal+, qui a réuni 1,47 million de téléspectateurs lors de la course du dimanche, entre la chaîne cryptée et la couverture gratuite de C8, avec un pic à 1,7 million à l'arrivée. Et c'était on ne peut plus vrai également sur place : l'événement a tout bonnement battu le record d'affluence du MotoGP !

Avec 278 805 spectateurs comptabilisés tout au long du week-end au Mans, et 116 692 rien que le dimanche, le circuit Bugatti était plein à craquer. Durant les quatre jours du Grand Prix, l'activité n'a pas cessé un instant dans les zones d'accueil du public, tout autour du circuit et jusque dans le Village où se concentraient nombres d'animations.

Après un week-end si intense et un tel brassage de public, les organisateurs du Grand Prix de France ont tenu à bien gérer l'après. Comme l'an dernier, ils ont souhaité lutter contre le gaspillage et ont mis en place une collecte au profit des Restos du Cœur. En collaboration avec l'IRTA (association des équipes) et la Dorna (promoteur du MotoGP), l'organisation menée par PHA et Claude Michy a donc récupéré chaque soir le surplus alimentaire.

Après avoir été menée en 2022 exclusivement auprès des teams et dans le paddock, cette fois l'opération s'est étendue aux points de restauration destinés aux spectateurs tout autour du circuit. Ce sont au total près de trois tonnes de surplus alimentaire qui ont été récupérées, soit l'équivalent de 3000 repas.

La nourriture récoltée a été offerte à l'antenne de la Sarthe des Restos du Cœur, puis redistribuée aux bénéficiaires de l'association fondée par Coluche en 1985.

"Nous remercions l'ensemble des personnes et des équipes qui ont collaboré pour lutter contre le gaspillage et aidé à redistribuer les repas", salue l'organisation du Grand Prix de France MotoGP.

