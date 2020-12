Le GP de France prépare 2021, au Mans et sur 5 autres circuits

Cinquième manche de la saison 2021 selon le calendrier provisoire, le Grand Prix de France MotoGP doit se tenir du 14 au 16 mai au Mans, retrouvant ainsi sa date classique après avoir été repoussé au mois d'octobre cette année sous le coup de la crise sanitaire. Disputé devant un nombre très réduit de spectateurs en 2020, le rendez-vous en Sarthe espère pouvoir accueillir son public habituel pour sa prochaine édition, bien que le manque de perspective engendré par la pandémie de COVID-19 ne permette pas d'en avoir la certitude absolue pour le moment.

"Je suis réaliste mais aussi optimiste, je pense qu'il faut croire en l'avenir", assure Claude Michy, promoteur du Grand Prix de France, qui œuvre actuellement à la définition des conditions dans lesquelles le week-end pourra se dérouler tout en sachant que les grands rassemblements restent à ce jour interdits. "Nous regardons toutes les hypothèses pour avoir les meilleures capacités de réponse aux autorités et au public en fonction de la situation, en espérant que les choses vont s'améliorer."

"L'objectif est d'accueillir le plus de monde possible. Tout ne dépend pas de nous, mais nous travaillons déjà énormément en fonction des conditions sanitaires pour accueillir le plus de monde possible", poursuit le promoteur. "Il faut laisser le temps au temps et attendre de voir comment évolue le virus et quelles seront les obligations que nous donneront les autorités et le gouvernement." Pour le moment, le GP de France peut déjà compter sur près de 20'000 spectateurs ayant conservé leur billet pour l'édition 2020 valant pour la prochaine. Pour les autres, les ventes débuteront le 21 janvier, avec un paiement décalé au 31 mars afin de voir venir.

Afin de prévenir toute limitation potentielle, et quoi qu'il en soit d'innover vers des solutions d'avenir, les organisateurs ont annoncé la mise en place de cinq Fan Zones. Baptisé "Grand Prix de France Experience", ce projet prévoit de dupliquer le Village que connaissent les spectateurs du Mans en l'installant sur cinq autres circuits le samedi et le dimanche de l'épreuve : il s'agira en l'occurrence du Circuit Carole (93), du Pôle Mécanique Alès Cévennes (30) et des circuits de Chambley (54), de Dijon-Prenois (21) et de Nogaro (32). Une solution qui pourrait à la fois répondre aux restrictions portant sur les rassemblement, mais aussi répondre aux difficultés financières de certains spectateurs.

"L'idée est de permettre aux gens qui ne peuvent pas venir au circuit de vivre le Grand Prix d'une façon différente", explique Claude Michy. "Cette Fan Zone fonctionne bien au Mans, et nous allons donc la dupliquer sur cinq circuits. L'idée c'est que ce soit une Fan Zone améliorée, avec des stands, des produits dérivés, des expositions de marques, des écrans géants et une interconnexion avec les pilotes et les gens qui sont autour du Grand Prix, entre Le Mans et ces lieux-là. Au Mans le public pose des questions, et nous allons remettre cela en place mais avec une distanciation géographique. Il s'agit de permettre à des gens de venir le samedi et le dimanche, avec aussi des personnalités moto qui seront présentes sur chaque site, un animateur et des jeux, des cadeaux."

Claude Michy annonce son souhaite de "permettre aux gens de voir les choses différemment" et de les "accueillir comme on les accueille au Mans". Il explique : "L'objectif est d'innover, de se rapprocher du public, et de permettre à encore plus de gens de vivre au mieux le MotoGP et la passion s'ils ne peuvent pas venir au Mans." Le tarif évoqué pour vivre le Grand Prix de France à distance est de 20€ (gratuit pour les enfants accompagnés d'un adulte).

Dans un Facebook Live partagé avec le grand manitou du Grand Prix de France et les deux pilotes français de la catégorie MotoGP, Hervé Poncharal a témoigné de son soutien à ce projet, qui selon lui "illustre cet esprit combattif, inventif et innovant à la française".

"C'est pour moi une très bonne idée d'avoir des Fan Zones dans différents points de France, pour permettre aux gens qui peut-être ne pourront pas se déplacer par rapport à la situation sanitaire, ou qui n'en auront pas le temps ou les moyens financiers, d'être quand même dans une réplique du paddock. C'est superbe, je suis persuadé que cela va marcher et j'espère qu'au départ de la France cela s'étendra à d'autres pays", a souligné le patron du team Tech3.

En l'état actuel des choses, le calendrier 2021 du MotoGP prévoit 20 Grands Prix, avec un agenda classique mais provisoire et dépendant largement de l'évolution de la situation sanitaire mondiale. Le premier rendez-vous de l'année devrait être celui des tests de Sepang, pour lequel la tendance actuelle est bonne.