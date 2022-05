Le GP de France retrouve son public avec une fréquentation record !

Charger le lecteur audio

L.B., Le Mans – Record battu ! Les retrouvailles du Grand Prix de France avec son public auront indéniablement été un succès si l'on en croit les hordes de spectateurs qui ont afflué vers le circuit Bugatti depuis le début du week-end. Malgré une météo de plus en plus menaçante, ce dimanche n'a pas fait exception, bien au contraire, puisque dès les premières heures du jour, ils se dirigeaient en masse vers les 16 tribunes installées tout autour de la piste et les pelouses prêtes à accueillir le gros de la foule.

Les deux dernières éditions s'étaient déroulées à huis clos ou presque, seule une jauge minime et symbolique ayant été accordée en 2020, mais cette année la fréquentation a retrouvé sa tendance habituelle, celle de l'une des épreuves les plus populaire de la saison MotoGP. Lors des trois éditions qui ont précédé la pandémie de COVID-19 et les restrictions qui l'ont accompagnée, le Grand Prix de France avait dépassé les 200 000 spectateurs sur l'ensemble du week-end et les 100 000 le dimanche. En 2019, c'est le public du Mans qui avait été le plus nombreux le jour de la course sur l'ensemble de la saison, seulement battu par celui de la Thaïlande au cumul des trois jours.

Maintenant que les grilles du circuit s'ouvrent à nouveau à tous, le public français ne pouvait assurément pas manquer de célébrer le premier Champion du monde MotoGP tricolore, un Fabio Quartararo de plus en plus populaire parmi les fans. Johann Zarco, monté sur le podium manceau l'an dernier aux côtés de son compatriote et de Jack Miller, est lui aussi l'un des moteurs importants d'un succès qui ne se dément pas.

18 000 spectateurs de plus qu'en 2018 et 2019

Les chiffres officiels de l'édition 2022 dévoilés aujourd'hui indiquent que 49 992 spectateurs ont assisté à la journée d'essais libres de vendredi, ce qui est très nettement supérieur au record de 28 200 qui datait de 2019. Ils ont ensuite été 65 005 samedi pour les derniers essais et les qualifications, un chiffre inférieur cette fois au record de 2018 (74 602). Quant à ce dimanche, 110 003 entrées payantes ont été comptabilisées et c'est un record battu par rapport à 2018 (105 203), l'édition qui faisait jusqu'ici office de référence.

Sur l'ensemble du week-end, le Grand Prix de France annonce avoir enregistré 225 000 entrées payantes. Il s'agit là aussi d'un nouveau record pour l'épreuve organisée au Mans, qui avait accueilli 206 617 spectateurs en 2018 (ce chiffre avait été quasiment égalé en 2019). Depuis le début de la saison et le retour du public sans limitations, il s'agit du Grand Prix le plus fréquenté puisque c'est le retour du MotoGP en Argentine qui avait jusqu'ici établi la référence, avec 186 759 en trois jours et 67 092 le dimanche.

"On sent l'impact de Fabio qui est devenu une icône pour le monde de la moto, et surtout pour les Français. En plus c'est un garçon jeune, bien élevé, très présent sur les réseaux sociaux, d'une simplicité extrême. Il a passé du temps au show mécanique. Il vit les choses de la meilleure façon. On est très heureux d'apporter le plus de choses possibles au public", a commenté Claude Michy sur Canal+. "Fabio était là pour le show mécanique, il y avait 25 000 personnes qui chantaient la Marseillaise, ils se sont bien entraînés pour aujourd'hui."

"Les Grands Prix de France d'avant la pandémie étaient aussi un succès", rappelle Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports. "Les travaux que Claude a faits pendant de nombreuses années sont incroyables. Aujourd'hui, avec un champion français, c'est encore plus extraordinaire. Je pense que la France est un pays très important pour nous. La moto est importante pour la France. Aujourd'hui, avec cette organisation et les Français, c'est une situation extraordinaire pour le championnat."

Présent au calendrier depuis 1951, le Grand Prix de France se tient au Mans de façon ininterrompue depuis 2000 après de premières visites sporadiques dans la Sarthe à partir de 1969. Son contrat actuel avec la Dorna court jusqu'en 2026.