Les GP d'Italie et de Catalogne reportés à leur tour

Initialement prévus comme étant les huitième et neuvième rendez-vous de la saison MotoGP, les Grands Prix d'Italie et de Catalogne sont à leur tour reportés, victimes de la pandémie de COVID-19 et de ses lourdes conséquences sur la tenue d'événements, notamment sportifs, alors que plus de 1,3 million de personnes dans le monde ont été contaminées et plus de 74'000 sont décédées selon les chiffres officiels.

Ces deux épreuves devaient se tenir à une semaine d'intervalle, fin mai et début juin, dans les deux pays européens comptant à ce jour le plus grand nombre de personnes contaminées et de victimes du coronavirus. Leur sort était donc attendu, et ce d'autant plus que le gouvernement catalan n'avait pas fait de mystère ces derniers jours sur le fait que l'épreuve de Barcelone ne se tiendrait pas à la date prévue. Le Grand Prix de Formule 1 qui devait s'y tenir un mois avant celui du MotoGP avait, lui, déjà été reporté il y a trois semaines.

Cette déprogrammation intervient cinq jours seulement après celle du Grand Prix de France, qui devait se tenir du 15 au 17 mai au Mans. À l'image de l'épreuve française, mais aussi de celle de Jerez, précédemment reportée, ces deux Grands Prix ne bénéficient pas à ce jour de nouvelle date. Après une salve d'annonces d'un nouveau calendrier début mars lors des premières déprogrammations, les instances ne se risquent plus à définir d'agenda et souhaitent attendre que la pandémie cesse avant de chercher à sauver autant de courses qu'elles le pourront.

Désormais, le calendrier MotoGP fixe au Grand Prix d'Allemagne, du 19 au 21 juin, le coup d'envoi du championnat. Cela devra cependant être confirmé, car la prudence reste de mise pour tous face à une situation sanitaire encore non stabilisée. Ces derniers jours, plusieurs directeurs d'équipe ont évoqué la perspective d'un possible début de saison pendant l'été, tandis que Carmelo Ezpeleta a franchi un cap en mentionnant pour la première fois l'hypothèse d'une saison qui serait tout bonnement annulée.

Calendrier MotoGP 2020 mis à jour :

* Course nocturne ; Moto2 et Moto3 uniquement

** Soumis à l'homologation de la FIM